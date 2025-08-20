Nụ cười trong trẻo ngày tựu trường của học sinh lớp 1 TP.HCM

Sáng nay học sinh lớp 1 tại nhiều trường tiểu học TP.HCM tựu trường năm học 2025 - 2026. Ở nhiều ngôi trường, không khí rộn ràng để chào đón học sinh ngày đầu tiên đến ngôi trường mới, bậc học mới.

Cô hiệu trưởng và các cô giáo Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM, chào đón các học sinh lớp 1 tựu trường

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cổng trường rực rỡ cờ đỏ sao vàng trong ngày tựu trường 20.8 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM, từ sáng sớm, cổng trường đã nhộn nhịp. Phụ huynh đưa con đến trường và cùng con tham gia nhiều hoạt động ở sân trường để con làm quen với môi trường học tập mới. Nhiều em lo lắng, rụt rè ôm chặt lấy mẹ trong ngày đầu tiên là học sinh lớp 1.

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn, ra đón vẫy chào học sinh từ cổng trường. Cô động viên học sinh lớp 1 và cùng tham gia nhiều hoạt động, trò chơi với các em. Nhiều học trò tươi cười hết cỡ khi tham gia các tiết mục chào đón học sinh lớp 1 do trường tổ chức.

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phụ huynh cùng vào trường, tham gia các hoạt động dưới sân trường cùng các em học sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những nụ cười trong trẻo của các em học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn tham gia các hoạt động ở sân trường, sau đó sẽ di chuyển tới lớp, nghe các thầy cô giáo dặn dò nội quy trường học ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngay từ sáng sớm nay (20.8), tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Trưng, TP.HCM đã rộn ràng chờ đón các em học sinh lớp 1 tựu trường năm học 2025 - 2026. Trong ngày đầu tiên tới trường, học sinh lớp 1 sẽ tham gia các hoạt động từ 7 giờ 30 tới 10 giờ 30. Bà Phạm Thị Anh Thư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm học này nhà trường đón gần 400 học sinh lớp 1.

Không khí tựu trường của học sinh lớp 1 cũng rộn ràng tại TP.HCM trong sáng nay tại các trường tiểu học như Điện Biên, phường Vườn Lài; Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn; Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận; Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh...

Dưới những tán lá trong sân trường, là đôi mắt trong veo của các em học sinh lớp 1 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Học trò bịn rịn ôm chặt người thân trong buổi sáng tựu trường ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Các em được chơi nhiều trò chơi trong ngày hội đón chào lớp 1 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM (áo dài xanh), tham gia trò chơi cùng các em học sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH