'Nữ đặc nhiệm' U.70

Hiện nay toàn TP.Đà Nẵng có 1.199 tổ bảo vệ ANTT cơ sở với 4.635 thành viên. Đây là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã/phường giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng ANTT cơ sở được kiện toàn từ 3 lực lượng gồm: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.