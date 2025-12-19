Nữ diễn viên chật vật mưu sinh, từng ở nhà 12 m2 sau ly hôn

Mất cha từ nhỏ, Vân Thanh lớn lên trong sự bao bọc của mẹ. Sau đó, cô đi lấy chồng giàu có theo sự sắp đặt của người thân. Từ nhỏ đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Vân Thanh không nhúng tay vào làm việc gì, mọi thứ trong nhà đều có người giúp việc lo. Tuy có một cuộc sống đủ đầy nhưng cô cảm giác không thuộc về mình.

Năm 41 tuổi, Vân Thanh bất ngờ ly hôn. Cô tự bước ra đời, bắt đầu làm ra đồng tiền đầu tiên bằng chính năng lực, chấp nhận những bước ngoặt không lường trước. Từ hành trình tự lập ấy, nữ khách mời không chỉ tìm thấy giá trị bản thân mà còn chọn cho đi, lặng lẽ lan tỏa yêu thương đến những phận người kém may mắn.

Từng sống trong sự sắp đặt, diễn viên Vân Thanh quyết đứng dậy làm lại cuộc đời Ảnh: NSX

Trong chương trình Đời rất đẹp, khi MC Ngọc Lan đưa ra miền ký ức đầu tiên là một chiếc tuốc-nơ-vít, diễn viên Vân Thanh đã không giấu được xúc động. Chỉ một vật dụng nhỏ, nhưng lại gợi mở cả một hành trình đầy biến động, khi đôi tay cô từng chỉ biết cắm hoa, nay trở thành đôi tay tự nuôi con, nuôi gia đình và làm chủ cuộc sống.

Diễn viên Vân Thanh chia sẻ: “Tôi là giáo viên, từ nhỏ sống trong bảo bọc. Nhỏ thì mẹ nuôi, lớn lấy chồng thì chồng nuôi. Nhưng tôi tự hỏi, mình có tay có chân, tại sao lại sống phụ thuộc như vậy?”. Chính từ câu hỏi ấy, cô quyết định đứng lên, chứng minh bản thân.

Vân Thanh sau đổ vỡ hôn nhân

Vân Thanh bắt đầu làm đủ nghề để tồn tại và nuôi con, chẳng hạn như dạy học, mở tiệm văn phòng phẩm, photocopy sách, mở nhà hàng... Máy móc hư hỏng liên tục khiến cô vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Không có nhiều chi phí, cô lặng lẽ đứng nhìn thợ sửa, rồi tự cầm chiếc tuốc-nơ-vít làm theo y hệt. Gương mặt lấm lem dầu nhớt, đôi tay chai sạn nhưng chính từ đó, cô bắt đầu kiếm ra đồng tiền đầu tiên trong đời bằng chính năng lực của mình.

Vân Thanh là khách mời trong Đời rất đẹp, lên sóng ngày 20.12 trên VTV9. Trước đó cô tham gia nhiều phim như Sông phố nhà ghe, Duyên định kim tiền, Lưới tình, Ai dại ai khôn… Ảnh: NSX

Đến 41 tuổi, Vân Thanh mới thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của sự tự lập. Từ khoản tiền ít ỏi, cô mua được một căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 12 m². Sau này, bằng sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng, cô đã mua được một căn nhà đúng nghĩa. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi lần đầu tiên tự làm ra tiền, tôi hạnh phúc vô cùng. Và tôi muốn chia sẻ hạnh phúc đó với mọi người”.

Chính những tháng ngày từng phải ăn mì gói với cơm nguội đã thôi thúc Vân Thanh đến với con đường thiện nguyện. Cô tâm niệm: “Khi mình còn đủ sức khỏe, đủ năng lực, thì phải cho đi”. Năm 2020, trong đợt lũ lớn miền Trung, cô trực tiếp tham gia 4 chuyến cứu trợ. Có lần xe chòng chành giữa đèo trong bão lũ, nước dâng đến nóc nhà, cả đoàn phải đi thuyền vào giúp đỡ bà con. Vân Thanh xúc động nói: “Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ mình đã sống trọn với tâm nguyện”.

Không dừng lại ở đó, Vân Thanh còn thường xuyên nấu cơm từ thiện tại Bệnh viện 175, giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn. Với nữ khách mời, cho đi là một dạng hạnh phúc. “Mình làm được thì mình mới cho được”, cô nói.

Những đóng góp thầm lặng ấy đã mang về cho cô nhiều giấy khen và sự ghi nhận. Nhưng điều khiến Vân Thanh tự hào nhất là trở thành tấm gương cho những người phụ nữ từng gãy gánh như mình. “Không phải hạnh phúc vì được xướng tên, mà vì tôi đã giúp được người khác, được sống đúng với cái tâm mình muốn đó mới là hạnh phúc thật sự”, nữ diễn viên nói.