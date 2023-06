Nữ diễn viên Hàn qua đời vì ngã cầu thang

Park Soo Ryun đột ngột qua đời ở tuổi 29 INSTAGRAM NV

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ Park Soo Ryun bị ngã cầu thang khi đang trên đường trở về nhà tối 11.6. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, được các bác sĩ nỗ lực hồi sức nhưng người đẹp đã chết não và tử vong ngay sau đó. Sự việc diễn ra nhanh chóng và bất ngờ khiến người thân của nữ diễn viên đoản mệnh chịu cú sốc lớn. Tang lễ của ngôi sao 29 tuổi sẽ được tổ chức tại thành phố Suwon (Hàn Quốc) vào ngày 13.6. Để tưởng nhớ sao nữ quá cố cũng như tôn vinh tấm lòng nhân hậu của Soo Ryun, gia đình quyết định hiến tạng theo di nguyện của cô.



Tin tức Park Soo Ryun đột ngột qua đời khiến người hâm mộ, đồng nghiệp của cô ngỡ ngàng, sửng sốt. Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ đăng tải những dòng trạng thái tưởng nhớ người đẹp xấu số cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình cô. Nam diễn viên Kim Do Hyun chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên Soo Ryun, bày tỏ nỗi xót xa. "Anh hy vọng ở nơi đó, em sẽ không bao giờ phải đau đớn hay buồn bã. Hãy luôn vui vẻ và mỉm cười rạng rỡ nhé", tài tử nhắn nhủ.

Park Soo Ryun từng hợp tác cùng Jung Hae In trong Snowdrop INSTAGRAM NV

Park Soo Ryun (Park Young In) ra mắt từ năm 2018, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nhạc kịch. Cô ghi dấu ấn qua các vở diễn như: Il Tenore, Finding Mr. Destiny, The Days We Loved, Siddhartha. Park Soo Ryun từng đóng vai phụ trong phim truyền hình Snowdrop có Jung Hae In, Jisoo (BlackPink) đóng chính. Tháng 1.2022, một nữ diễn viên khác của Snowdrop là Kim Mi Soo cũng khiến người hâm mộ sửng sốt khi đột ngột qua đời ở tuổi 30.