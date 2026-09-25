Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận đề cử Emmy quốc tế

Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật truyền hình quốc tế có trụ sở tại Mỹ vừa công bố danh sách đề cử giải Emmy quốc tế (International Emmy Awards) lần thứ 54. Năm nay, có tổng cộng 64 đề cử thuộc 16 hạng mục đến từ 22 quốc gia đã được xướng tên.

Park Ji Hyun làm nên lịch sử tại Emmy quốc tế

Park Ji Hyun góp mặt trong danh sách đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai Cheon Sang Yeon trong loạt phim You and Everything Else. Đây cũng là lần đầu tiên một nữ diễn viên Hàn Quốc nhận được đề cử ở hạng mục diễn xuất của Emmy quốc tế. Nữ diễn viên sinh năm 1994 sẽ cạnh tranh cùng Mona Mina Leon của Bỉ, Barbara Mori của Mexico và Sheridan Smith đến từ Anh.

Diễn xuất của Park Ji Hyun trong You and Everything Else tạo tiếng vang nhờ khả năng thể hiện những thay đổi phức tạp trong tâm lý nhân vật qua nhiều giai đoạn cuộc đời Ảnh: Chụp màn hình phim You and Everything Else

You and Everything Else được phát hành vào tháng 9.2025. Trong phim, minh tinh Kim Go Eun đảm nhận vai Ryu Eun Jung, còn Park Ji Hyun vào vai Cheon Sang Yeon. Tác phẩm kể về mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa hai người bạn, nơi tình yêu, sự ngưỡng mộ, ghen tuông và cả những tổn thương đan xen theo thời gian.

Park Ji Hyun gây chú ý khi thể hiện những biến chuyển trong cuộc đời và tâm lý của Sang Yeon từ độ tuổi 20 cho đến những năm 40 tuổi. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên phải khắc họa nhiều giai đoạn trưởng thành khác nhau của nhân vật, cả về ngoại hình lẫn chiều sâu cảm xúc. Đề cử lần này cũng cho thấy thành tích của You and Everything Else không chỉ dừng lại ở giải thưởng dành cho tác phẩm mà đã mở rộng sang hạng mục diễn xuất cá nhân. Ngày 8.5, bộ phim từng giành giải Tác phẩm xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62. Đến ngày 20.6, tác phẩm tiếp tục nhận Best Creative Award, giải thưởng cao nhất tại Global OTT Awards.

Dù chưa sở hữu độ phủ sóng quốc tế mạnh như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun hay Kim Ji Won, nhưng Park Ji Hyun đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của hội đồng nghệ thuật quốc tế. Vai diễn trong You and Everything Else giúp cô ghi tên vào danh sách đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Emmy quốc tế, qua đó trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên chạm tới cột mốc đầy tự hào này.

Đáng chú ý, chỉ vài tháng trước, Park Ji Hyun còn cạnh tranh với Park Bo Young, Kim Go Eun, Shin Hye Sun và YoonA tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Baeksang Arts Awards 2026, nơi chiến thắng cuối cùng thuộc về Park Bo Young. Việc một gương mặt chưa được xếp vào nhóm sao hạng A lại tạo nên dấu mốc chưa từng có tại Emmy quốc tế khiến đề cử của Park Ji Hyun càng gây chú ý, đồng thời cho thấy vị thế của cô đang có bước chuyển đáng kể trên bản đồ diễn xuất Hàn Quốc.

Lễ trao giải International Emmy Awards lần thứ 54 dự kiến diễn ra ngày 23.11 tại New York, Mỹ. Khi đó, chủ nhân của các giải thưởng sẽ chính thức được lộ diện.