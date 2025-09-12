Tranh cãi về vị trí chỗ ngồi tại lễ trao giải Emmy 2025

Hình ảnh sơ đồ cho thấy nữ diễn viên Sydney Sweeney (28 tuổi) được sắp xếp ngồi ngay phía trước hàng loạt huyền thoại Hollywood như Harrison Ford (83 tuổi), Jude Law (56 tuổi), Christopher Meloni (64 tuổi), Sarah Paulson (50 tuổi) và Sam Rockwell (56 tuổi).

Nhiều ngôi sao trẻ chiếm hàng ghế đầu tại Emmy 2025

Theo thông lệ, vị trí chỗ ngồi tại các lễ trao giải được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có mức độ tham gia của nghệ sĩ trong chương trình. Sydney Sweeney sẽ đảm nhận vai trò người trao giải, vì vậy cô được ưu tiên vị trí gần sân khấu. Cùng hàng với Sydney Sweeney còn có Jason Segel (45 tuổi), Javier Bardem (56 tuổi) và Catherine Zeta-Jones (55 tuổi) - những ứng viên cho các hạng mục giải thưởng năm nay.

Sydney Sweeney được ưu ái vị trí hàng ghế đầu tại Emmy 2025, ngồi ngay trước nhiều huyền thoại Hollywood Ảnh: justjared

Một ngôi sao khác hứa hẹn sẽ thường xuyên lọt vào ống kính là Selena Gomez. Dù bản thân không có đề cử cá nhân, song bộ phim Only Murders In The Building mà cô đóng chính đang cạnh tranh tại hạng mục loạt phim hài kịch xuất sắc. Đồng nghiệp của Selena Gomez là Martin Short (75 tuổi), ứng viên giải Nam chính xuất sắc phim hài, sẽ ngồi ngay phía sau cô, bên cạnh Steve Martin (80 tuổi). Điều này cũng đồng nghĩa Selena Gomez có vị trí thuận lợi hơn so với những ngôi sao gạo cội.

Dù không có đề cử cá nhân, Selena Gomez vẫn chiếm vị trí nổi bật tại Emmy 2025 Ảnh: justjared

Ở hàng ghế đầu tiên, khán giả cũng sẽ thấy các gương mặt trẻ đình đám như Jenna Ortega và Quinta Brunson. Trong khi đó, Michelle Williams, Seth Rogen, Sheryl Lee Ralph cùng ngôi sao của Hacks là Jean Smart lại phải ngồi ở những hàng ghế phía sau.

Một lãnh đạo của giải Quả cầu vàng từng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle năm 2018 về cách họ quyết định sơ đồ chỗ ngồi. Khác với Emmy hay các lễ trao giải truyền thống, Quả cầu vàng xếp ghế thành từng bàn tiệc gần sân khấu để nghệ sĩ có thể vừa ngồi vừa trò chuyện, trong khi các chương trình khác thường sắp xếp thành từng hàng ghế liền mạch.

Ông Jorge Camara - Chủ tịch Hội đồng HFPA, cho biết phần lớn quyết định đều phụ thuộc vào góc quay: "Hãy nhớ rằng đây cũng là một chương trình truyền hình. Chúng tôi sắp xếp sao cho khi ống kính lia đến, khán giả sẽ thấy sân khấu rực rỡ với những ngôi sao nổi tiếng nhất". Theo ông, nghệ sĩ càng có tên tuổi lớn thì càng được ưu tiên ngồi gần sân khấu. Thông thường, mỗi bàn sẽ có 4 - 5 ngôi sao lớn, cùng với khách mời, nhà sản xuất hoặc đại diện hãng phim.

Tuy nhiên, những người tổ chức không hề biết trước kết quả giải thưởng. Công ty kiểm toán Ernst & Young là đơn vị duy nhất giữ bí mật kết quả, đảm bảo tính công bằng trong việc sắp xếp vị trí ngồi cho các ứng viên.

Vị trí chỗ ngồi tại các lễ trao giải danh giá được quyết định bởi nhiều yếu tố Ảnh: justjared

Ngoài yếu tố chuyên môn, đời sống cá nhân và các mối quan hệ thực tế cũng ảnh hưởng đến việc bố trí chỗ ngồi. "Đôi khi nghệ sĩ đề nghị ngồi cùng ai đó, hoặc ngược lại, họ yêu cầu không muốn ngồi cạnh một người nhất định. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng. Một khi sơ đồ chỗ ngồi đã hoàn tất, ê kíp sản xuất sẽ giám sát chặt chẽ để mọi người tuân thủ đúng vị trí vào đêm trao giải", ông Jorge Camara tiết lộ.

Vai trò của nghệ sĩ trong buổi lễ cũng quyết định cách sắp xếp. Người trao giải và ứng viên thường được bố trí ở vị trí dễ dàng để di chuyển lên sân khấu.

Lễ trao giải Emmy lần thứ 77 sẽ diễn ra vào ngày 14.9 tại Nhà hát Peacock, Los Angeles (Mỹ) với phần dẫn dắt của danh hài Nate Bargatze. Bộ phim Severance đang dẫn đầu Emmy 2025 với 27 đề cử, theo sau là The Studio với 23 đề cử.