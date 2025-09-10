Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ diễn viên 'phá hủy' sự nghiệp của Hứa Khải là ai?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
10/09/2025 18:54 GMT+7

Bên cạnh bê bối cờ bạc, những cáo buộc từ bạn gái cũ Hứa Lệ Sa đã khiến sự nghiệp Hứa Khải lao đao, dẫn đến việc mất vai diễn và sự tẩy chay từ người hâm mộ.

Từ diễn viên vô danh đến tâm điểm truyền thông

Hứa Lệ Sa sinh năm 1995, bước chân vào làng giải trí Trung Quốc từ năm 2020. Trước khi vụ bê bối với Hứa Khải nổ ra, cô vẫn là một gương mặt khá mờ nhạt, chỉ tham gia một số dự án truyền hình nhỏ.

Nữ diễn viên đã phá hủy sự nghiệp của Hứa Khải là ai? - Ảnh 1.

Hứa Lệ Sa - nữ diễn viên trẻ sinh năm 1995, trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau scandal với Hứa Khải

Ảnh: Kbizoom

Mọi chuyện thay đổi bắt đầu vào tháng 8.2025, cô công khai tố cáo Hứa Khải ngoại tình với nữ diễn viên 10X Triệu Tình trong lúc đang hẹn hò với mình. Theo lời kể, cả hai bị bắt gặp cùng vào khách sạn và đây là nguyên nhân khiến Hứa Lệ Sa chia tay Hứa Khải. Tuy nhiên, phía Hứa Khải lập tức phủ nhận.

Nữ diễn viên đã phá hủy sự nghiệp của Hứa Khải là ai? - Ảnh 2.

Trước khi đấu tố Hứa Khải, sự nghiệp của Hứa Lệ Sa tương đối bình thường, tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng ít gây chú ý

Ảnh: Kbizoom

Nhà sản xuất Vu Chính - được coi là người thầy và là chỗ dựa lớn của Hứa Khải cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng Hứa Lệ Sa cố tình tạo ồn ào để gây chú ý. Vu Chính nhấn mạnh Hứa Khải và Triệu Tình chỉ gặp nhau để bàn kịch bản, đồng thời cho biết Hứa Khải và Hứa Lệ Sa thực tế chỉ hẹn hò ngắn ngủi sau khi hợp tác năm 2021.

Nữ diễn viên đã phá hủy sự nghiệp của Hứa Khải là ai? - Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng, Hứa Lệ Sa đang tận dụng sức ảnh hưởng của Hứa Khải như một "bàn đạp" để gây chú ý và đánh bóng tên tuổi bản thân

Ảnh: Weibo Hứa Lệ Sa

Tranh cãi nhanh chóng leo thang khi mới đây, Hứa Lệ Sa tung ảnh và đoạn trò chuyện để chứng minh từng hẹn hò Hứa Khải. Cô khẳng định sẽ "chiến đấu tới cùng" cho đến khi Hứa Khải công khai xin lỗi. Hiện vụ việc này vẫn chưa ngã ngũ và tên tuổi Hứa Lệ Sa liên tục lên "hot search" mạng xã hội Trung Quốc.

Bên cạnh bê bối ngoại tình, nam diễn viên Diên Hi công lược còn bị cáo buộc là người nghiện cờ bạc, thường xuyên chơi những ván lớn với số tiền hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi lần, tổng cộng có thể lên đến hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm. Giới chức Trung Quốc cho biết họ đã nắm thông tin và sẽ mở cuộc điều tra. Trong khi đó, phía Hứa Khải kịch liệt phủ nhận, khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ và tuyên bố đang làm việc với luật sư để xử lý.

Tin liên quan

Hứa Khải lao đao vì ồn ào tình ái, bị tố đánh bạc

Hứa Khải lao đao vì ồn ào tình ái, bị tố đánh bạc

Từ nam thần 'vạn người mê', Hứa Khải trở thành cái tên được nhắc đến với hàng loạt ồn ào đời tư. Hết vướng ồn ào tình ái, nam diễn viên 'Diên Hi công lược' lại vừa bị tố tổ chức đánh bạc, ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng.

Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn viết tiếp chuyện tình sau ‘Diên Hi công lược’

Khám phá thêm chủ đề

Hứa Khải Lệ Sa Triệu Tình Hẹn hò mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận