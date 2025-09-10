Nữ diễn viên 'phá hủy' sự nghiệp của Hứa Khải là ai?

Từ diễn viên vô danh đến tâm điểm truyền thông

Hứa Lệ Sa sinh năm 1995, bước chân vào làng giải trí Trung Quốc từ năm 2020. Trước khi vụ bê bối với Hứa Khải nổ ra, cô vẫn là một gương mặt khá mờ nhạt, chỉ tham gia một số dự án truyền hình nhỏ.



Hứa Lệ Sa - nữ diễn viên trẻ sinh năm 1995, trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau scandal với Hứa Khải Ảnh: Kbizoom

Mọi chuyện thay đổi bắt đầu vào tháng 8.2025, cô công khai tố cáo Hứa Khải ngoại tình với nữ diễn viên 10X Triệu Tình trong lúc đang hẹn hò với mình. Theo lời kể, cả hai bị bắt gặp cùng vào khách sạn và đây là nguyên nhân khiến Hứa Lệ Sa chia tay Hứa Khải. Tuy nhiên, phía Hứa Khải lập tức phủ nhận.

Trước khi đấu tố Hứa Khải, sự nghiệp của Hứa Lệ Sa tương đối bình thường, tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng ít gây chú ý Ảnh: Kbizoom

Nhà sản xuất Vu Chính - được coi là người thầy và là chỗ dựa lớn của Hứa Khải cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng Hứa Lệ Sa cố tình tạo ồn ào để gây chú ý. Vu Chính nhấn mạnh Hứa Khải và Triệu Tình chỉ gặp nhau để bàn kịch bản, đồng thời cho biết Hứa Khải và Hứa Lệ Sa thực tế chỉ hẹn hò ngắn ngủi sau khi hợp tác năm 2021.

Nhiều người cho rằng, Hứa Lệ Sa đang tận dụng sức ảnh hưởng của Hứa Khải như một "bàn đạp" để gây chú ý và đánh bóng tên tuổi bản thân Ảnh: Weibo Hứa Lệ Sa

Tranh cãi nhanh chóng leo thang khi mới đây, Hứa Lệ Sa tung ảnh và đoạn trò chuyện để chứng minh từng hẹn hò Hứa Khải. Cô khẳng định sẽ "chiến đấu tới cùng" cho đến khi Hứa Khải công khai xin lỗi. Hiện vụ việc này vẫn chưa ngã ngũ và tên tuổi Hứa Lệ Sa liên tục lên "hot search" mạng xã hội Trung Quốc.

Bên cạnh bê bối ngoại tình, nam diễn viên Diên Hi công lược còn bị cáo buộc là người nghiện cờ bạc, thường xuyên chơi những ván lớn với số tiền hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi lần, tổng cộng có thể lên đến hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm. Giới chức Trung Quốc cho biết họ đã nắm thông tin và sẽ mở cuộc điều tra. Trong khi đó, phía Hứa Khải kịch liệt phủ nhận, khẳng định đây là tin đồn vô căn cứ và tuyên bố đang làm việc với luật sư để xử lý.