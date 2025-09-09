Hứa Khải lao đao vì ồn ào tình ái, bị tố đánh bạc

Thông tin Hứa Khải liên quan đến đánh bạc trở thành đề tài dẫn đầu top tìm kiếm trên nền tảng trực tuyến xứ Trung ẢNH: WEIBO NV

Hôm 8.9, cái tên Hứa Khải lại tiếp tục trở thành đề tài làm "dậy sóng" mạng xã hội Trung Quốc. Theo Sohu, sự việc bắt nguồn từ chuyện một tài khoản Weibo đăng video với tiêu đề: "Tiểu vương tử Hoành Điếm biến thành 'vua chiếu bạc'". Bài đăng tiết lộ nam diễn viên 9X thường xuyên tụ tập cùng nhóm bạn thân để đánh bạc, mỗi ván thắng thua có thể lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ, tính số tiền cả năm có thể lên đến hàng triệu nhân dân tệ. Căn biệt thự của Hứa Khải ở Hoành Điếm được cho là "sòng bạc tư nhân" mà mỹ nam này lập ra.

Theo thông tin được tài khoản kể trên đăng tải, vào ngày 30.12.2021, trong thời gian quay bộ phim Tuyết ưng lĩnh chủ ở Hoành Điếm, Hứa Khải được cho là đã tổ chức đánh bạc ở nơi ở riêng, chỉ hơn 10 phút thắng được khoảng 8.000 nhân dân tệ. Vào ngày 4.5.2023, khi đang quay Em đẹp hơn cả ánh sao ở Thanh Đảo, Hứa Khải bị chụp lại ảnh tham gia đánh bài ở khách sạn. Video cho thấy một nam giới được cho là mỹ nam sinh năm 1995 vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Người tố giác mỹ nam này cũng cho biết nam diễn viên yêu cầu những ai tham gia với mình phải giữ bí mật với lý do "vòng tròn này rất nhỏ".

Nam diễn viên 30 tuổi liên tục vướng lùm xùm đời tư ẢNH: WEIBO NV

Những thông tin được chia sẻ lập tức gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung với những cuộc bàn tán sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi mỹ nam "vạn người mê" này liên tục vướng ồn ào đời tư đồng thời đặt câu hỏi về "con người thật" của diễn viên 9X đằng sau hình tượng mỹ nam si tình, tử tế trên màn ảnh. Bên cạnh đó, không ít người đặt nghi vấn về tính xác thực của những thông tin tiêu cực liên quan đến sao phim Thừa Hoan ký.

Sau khi bị tố tổ chức đánh bạc, công ty quản lý của Hứa Khải phản hồi thông qua luật sư rằng những thông tin lan truyền kể trên hoàn toàn sai sự thật, gây ra những thiệt hại đáng kể cho nam diễn viên. Phía luật sư cho biết họ đang tiếp tục thực hiện các biện pháp pháp lý tương ứng với các hành vi xâm phạm đến hình ảnh, danh tiếng của Hứa Khải. Họ yêu cầu kẻ tung tin lập tức gỡ bỏ những thông tin sai lệch đồng thời kêu gọi dân mạng tiếp nhận thông tin có chọn lọc và tránh lan truyền những tin tức bịa đặt, gây tổn hại đến người khác.

Tuy nhiên, động thái của phía Hứa Khải vẫn không dập tắt được làn sóng bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người kêu gọi nam diễn viên đích thân đưa ra phản hồi về những lùm xùm gần đây.

Hứa Khải có nguy cơ sụp đổ danh tiếng, sự nghiệp

Hứa Lệ Sa - mỹ nhân khiến Hứa Khải lao đao thời gian qua ẢNH: WEIBO NV

Giữa lúc sự việc về Hứa Khải đang "nóng", một nhà sản xuất đăng bài tiết lộ Hứa Khải đã bị thay vai nam chính trong một dự án phim khai máy vào cuối tháng 9. Vị này cũng cho biết các nhà đầu tư phim có Hứa Khải đóng (chưa phát sóng) đang "đứng ngồi không yên" vì ồn ào của mỹ nam 9X.

Thời gian qua, Hứa Khải liên tục nhận dự án phim ảnh mới. Ngoài bộ phim Moonlit Reunion vừa lên sóng tháng trước, hiện nam nghệ sĩ trẻ còn có 3 tác phẩm sắp được ra mắt, bao gồm phim truyền hình tội phạm đóng cùng Đặng Ân Hy, phim cổ trang đóng cùng Châu Dã và phim hình sự đóng cùng Lưu Dịch Thiết. Nhiều dân mạng đang đặt câu hỏi về số phận của những bộ phim này khi nam chính đang ngập trong ồn ào đời tư.

Hứa Khải được nhiều khán giả Việt biết đến với vai Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi công lược (2018) ẢNH: IQIYI

Trước khi bị tố đánh bạc, Hứa Khải cũng bị truyền thông, dân mạng "réo tên" vì ồn ào tình ái. Hồi tháng trước, nữ diễn viên Hứa Lệ Sa "bóc phốt" Hứa Khải có mối quan hệ tình cảm với người khác trong thời gian hẹn hò với cô từ đó khiến hai người chia tay. Ngay sau đó, đại diện của nam diễn viên phủ nhận những thông tin người đẹp họ Hứa đưa ra. Tuy nhiên, Hứa Lệ Sa liên tục đáp trả bằng cách tung ra nhiều bằng chứng chứng minh mối quan hệ của họ đồng thời tuyên bố sẽ đi đến cùng với mục đích yêu cầu Hứa Khải phải xin lỗi.

Từ nam diễn viên đang lên của màn ảnh Hoa ngữ với vai chính trong hàng loạt dự án phim ảnh nổi bật, Hứa Khải có nguy cơ sụp đổ danh tiếng, sự nghiệp nếu không thể chứng minh những thông tin tiêu cực gần đây hoàn toàn sai sự thật.