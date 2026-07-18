Nữ diễn viên phim 'Ở nhà một mình' qua đời

Brenda Fricker và Daniel Day-Lewis tại lễ trao giải Oscar lần thứ 62 (năm 1990). Cả hai đã làm nên lịch sử khi cùng giành tượng vàng cho các hạng mục diễn xuất trong bộ phim My Left Foot Ảnh: AP

Năm 1989, bộ phim My Left Foot (tựa Việt: Bàn chân trái của tôi) đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Brenda Fricker. Trong phim, bà vào vai Bridget Fagan Brown, người mẹ kiên cường của Christy Brown, họa sĩ kiêm nhà văn bị bại não bẩm sinh. Màn hóa thân xuất sắc này đã giúp bà thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1990.

Theo AP, khi lên nhận giải, bà xúc động gửi lời tri ân đến Christy Brown, nhân vật có thật mà bà đã hóa thân thành người mẹ trong phim: "Cảm ơn vì anh vẫn còn sống". Bà cũng không quên nhắc đến người mẹ vĩ đại trong phim: "Bất cứ ai sinh 22 đứa con đều xứng đáng nhận được giải thưởng này".

Sau này, Brenda Fricker từng dí dỏm kể lại rằng, bức tượng Oscar nặng trịch đó từng bị bà... tận dụng để làm vật chặn cửa phòng tắm. Bà cũng thừa nhận, giải thưởng danh giá này vô tình khiến các đạo diễn chỉ chọn bà cho những vai diễn người mẹ suốt thời gian dài.

Brenda Fricker: Hơn cả một diễn viên tài năng

Sinh năm 1945 tại Dublin (Ireland), cuộc đời bà Fricker không chỉ có hào quang. Phía sau những vai diễn, bà là người phụ nữ với cá tính mạnh mẽ, có phần... "ám ảnh" trong công việc lẫn tình yêu, như cách đạo diễn Jim Sheridan từng chia sẻ.

Khán giả quốc tế còn đặc biệt nhớ tới bà với vai diễn người phụ nữ vô gia cư xuất hiện cùng đàn chim bồ câu trong Home Alone 2: Lost in New York (1992). Hình ảnh bà kết bạn với cậu bé Macaulay Culkin giữa Công viên Trung tâm New York đã trở thành một trong những phân cảnh ấm áp nhất của thương hiệu phim đình đám này.

Bà là một nghệ sĩ bền bỉ, xuất hiện trong hơn 90 tác phẩm từ năm 1964 đến 2024, từ bộ phim y khoa Casualty cho đến dự án điều tra Veronica Guerin. Đầu năm 2026, bà vinh dự được nhận danh hiệu Công dân danh dự của thành phố Dublin, một sự ghi nhận xứng đáng cho cống hiến cả đời.

Năm 2025, cuốn tự truyện She Died Young: A Life in Fragments (Cô ấy mất khi còn trẻ: Một cuộc đời đầy những mảnh vỡ) ra mắt, tiết lộ những góc khuất đầy đau thương của bà. Bên cạnh những hồi ức tuổi thơ hạnh phúc, cuốn tự truyện còn lột tả trần trụi nỗi đau về bạo lực tình dục và những lần nhập viện vì trầm cảm nặng nề sau khi bị sảy thai. Brenda Fricker sống chân thật, không tô vẽ. Cuốn sách nhanh chóng trở thành tác phẩm bán chạy nhất theo đánh giá của tờ Irish Sunday Times.

Theo AP, Simon Harris, Phó thủ tướng Ireland, đã gọi bà là "báu vật quốc gia" và là đại sứ xuất sắc nhất mà đất nước này từng sản sinh. "Chúng ta sẽ không bao giờ thấy một người nào giống như cô ấy nữa", ông Harris ngậm ngùi nói.

Sự ra đi của Brenda Fricker là một mất mát lớn của nền nghệ thuật. Người đại diện Phil Belfield chia sẻ: "Tôi vinh dự được quen biết, yêu mến và làm việc cùng cô ấy. Cô ấy sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi và hàng triệu người hâm mộ".