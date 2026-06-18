Nữ diễn viên 'Quả tim máu' hé lộ biến cố bể nợ, rời showbiz 12 năm

Từng được biết đến với nghệ danh Nancy Nguyễn, Nguyễn Công Nương gây chú ý khi trở lại màn ảnh sau 12 năm vắng bóng với vai cô đồng bí ẩn, ma mị trong phim Lầu chú Hỏa. Đằng sau màn tái xuất này là hành trình dài vượt qua biến cố gia đình, áp lực tài chính và những năm tháng phải tạm gác đam mê diễn xuất.

Từ Nha Trang vào TP.HCM theo đuổi nghệ thuật, nữ diễn viên từng có cơ hội góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh. Thế nhưng biến cố gia đình bất ngờ ập đến khiến cô phải tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để trở thành trụ cột kinh tế. Gánh trên vai khoản nợ lớn của gia đình, cô bắt đầu lại từ con số 0, vừa học vừa làm, tích cóp từng đồng để mở tiệm tóc. Từ đó, nữ diễn viên từng bước phát triển hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà hàng, spa, hoa cưới và sản xuất cacao xuất khẩu.

Nữ diễn viên Nguyễn Công Nương Quả tim máu tái xuất với hình ảnh ma mị trong Lầu chú Hỏa, đánh dấu cột mốc trở lại sau 12 năm ẢNH: D.T

Nhìn lại quãng thời gian rời xa nghệ thuật, Nguyễn Công Nương thừa nhận từng nhiều lần chạnh lòng khi chứng kiến đồng nghiệp cùng thời ngày càng thành công. Tuy nhiên, cô cho rằng quyết định tạm dừng diễn xuất khi đó là cần thiết, bởi nghề diễn không thể giúp cô giải quyết áp lực kinh tế của gia đình.

Sau 12 năm, khi cuộc sống đã ổn định và không còn những vướng bận tài chính, nữ diễn viên quyết định trở lại với điện ảnh. Dù có phần thiếu tự tin vì xa nghề quá lâu, cô khẳng định tình yêu dành cho diễn xuất chưa bao giờ mất đi. Với cô, sự trở lại lần này không chỉ là cơ hội tái ngộ khán giả mà còn là hành trình tìm lại chính mình sau nhiều năm biến cố.

Nguyễn Công Nương từng gây chú ý khi vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, đồng thời ghi dấu ấn qua các bộ phim như Quả tim máu, Điệp vụ chân dài, Bão... Hiện tại, bộ phim Lầu Chú Hỏa có sự góp mặt của cô đang được công chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc và thu về hơn 40 tỉ đồng, trở thành một trong những tác phẩm Việt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả thời gian qua.