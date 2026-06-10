Nam chính 'Lầu chú Hỏa' bật khóc nhớ cảnh thất nghiệp, không có tiền thuê trọ

Đảm nhận vai Thời trong dự án kinh dị Lầu chú Hỏa của đạo diễn Hùng Trần, Nguyễn Minh Thời đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần đầu đóng vai nam chính trên màn ảnh rộng. Ít ai biết rằng trước khi có được cơ hội này, nam diễn viên đã trải qua nhiều năm chật vật theo đuổi nghệ thuật, làm đủ nghề để mưu sinh và từng rơi vào giai đoạn thất nghiệp kéo dài.

Sau 3 năm, Nguyễn Minh Thời trở lại với điện ảnh, đảm nhận vai chính trong dự án kinh dị Lầu chú Hỏa ẢNH: D.T

Sau khi gây chú ý từ MV Hong Kong1 vào năm 2018, Minh Thời tiếp tục xuất hiện trong một số MV ca nhạc, phim ngắn và dự án quảng cáo. Tuy nhiên, hành trình theo đuổi diễn xuất của anh không diễn ra thuận lợi. Dù tham gia nhiều buổi casting, cơ hội đến với điện ảnh vẫn khá ít ỏi.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Minh Thời là trong phim Chuyện ma gần nhà năm 2022. Sau dự án này, anh có khoảng thời gian dài không xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Để duy trì cuộc sống tại TP.HCM, nam diễn viên phải làm nhiều công việc khác nhau như chạy xe công nghệ, phục vụ quán cà phê, bán bảo hiểm, làm nhân viên văn phòng.

Những trải nghiệm này giúp Minh Thời tích lũy thêm vốn sống cho công việc diễn xuất. Khó khăn nhất là giai đoạn kéo dài khoảng sáu tháng không có bất kỳ công việc nào. Sống một mình ở TP.HCM, mọi chi phí sinh hoạt đều phải tự trang trải khiến nam diễn viên nhiều lần rơi vào cảnh thiếu thốn. Khi tiền tích lũy cạn dần, anh phải nhờ gia đình hỗ trợ để đóng tiền nhà và duy trì cuộc sống.

Dù đối mặt với không ít áp lực, Minh Thời vẫn kiên trì theo đuổi nghệ thuật. Sau nhiều năm bền bỉ, anh có cơ hội trở lại màn ảnh với vai nam chính trong Lầu chú Hỏa. Với nam diễn viên, những giai đoạn khó khăn từng trải qua không chỉ là thử thách mà còn là hành trang quý giá giúp anh trưởng thành hơn trên con đường làm nghề.