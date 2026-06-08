NSƯT Hạnh Thúy kể chuyện bị Việt Hương đuổi khỏi lớp

Mini talkshow do Báo Thanh Niên thực hiện chào đón sự góp mặt của bộ ba diễn viên NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh và Tín Nguyễn - những gương mặt đang gây "sốt" trong tác phẩm kinh dị Ma xó. Không chỉ tạo hiệu ứng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, tác phẩm còn ghi nhận thành tích doanh thu sau suất chiếu đặc biệt và ba ngày chính thức công chiếu với hơn 50 tỉ đồng, vượt mặt nhiều đối thủ "làm mưa làm gió" trước đó (theo thống kê của Box Office Vietnam).

Lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian và những câu chuyện truyền miệng tồn tại lâu đời trong đời sống người Việt, Ma xó xoay quanh hàng loạt biến cố kỳ bí xảy ra với một gia đình nghèo ở miền quê Nam bộ. Khi nỗi lo mất đi đứa con khiến đôi vợ chồng trẻ rơi vào bước đường cùng, những bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm dần được hé lộ, buộc các nhân vật phải đối diện với những sự thật ám ảnh từ quá khứ.

Bộ ba diễn viên Hạnh Thúy, Lê Khánh và Tín Nguyễn trong mini talkshow của Báo Thanh Niên ẢNH: HỮU TÍN

NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh, Tín Nguyễn và những bí mật chưa kể

Đối với Lê Khánh, vai bà Tánh đánh dấu một màu sắc hoàn toàn mới trong sự nghiệp điện ảnh của cô. Lần đầu hóa thân thành một bà mụ kiêm thầy cúng, nữ diễn viên phải dành nhiều thời gian tìm hiểu về tín ngưỡng dân gian, đồng thời nghiên cứu cách đi đứng, nói năng và thần thái của nhân vật để tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa bí ẩn trên màn ảnh.

Trong khi đó, Tín Nguyễn thừa nhận nhân vật Thảo là thử thách lớn nhất của cô từ trước đến nay khi lần đầu đảm nhận vai chính trong một dự án điện ảnh. Để hóa thân thành người phụ nữ mang thai, nữ diễn viên không chỉ nghiên cứu tâm lý và thói quen sinh hoạt của các thai phụ mà còn đeo bụng bầu silicone liên tục hơn hai tuần nhằm làm quen với những thay đổi về thể chất, từ đó mang đến cảm xúc chân thật nhất cho vai diễn.

Về phía NSƯT Hạnh Thúy, dù tiếp tục đảm nhận vai ma sau nhiều tác phẩm kinh dị trước đó, nữ nghệ sĩ cho rằng đây không phải là công việc có thể làm theo lối mòn. Với mỗi nhân vật, nữ NSƯT đều cố gắng xây dựng một tâm lý, số phận và năng lượng riêng để tránh sự lặp lại, đồng thời mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ dù cùng thuộc một dạng vai quen thuộc.

NSƯT Hạnh Thúy kể chuyện bị Việt Hương đuổi khỏi lớp

Bên cạnh những câu chuyện xoay quanh bộ phim Ma xó, NSƯT Hạnh Thúy cũng có dịp nhìn lại hành trình làm nghề của mình thông qua phần chơi "Mật thư". Khi bốc trúng từ khóa "bước ngoặt", nữ nghệ sĩ cho rằng bản thân chưa từng có ý định rẽ sang một lĩnh vực khác nên không xem sự nghiệp của mình có những bước ngoặt quá lớn. Tuy nhiên, cô thừa nhận đã có những cơ hội đến một cách bất ngờ và trở thành những dấu mốc đáng nhớ trên con đường nghệ thuật.

NSƯT Hạnh Thúy kể, vào thời điểm được phân vai cho vở diễn tốt nghiệp, cô bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố cùng các nghệ sĩ Hồng Tơ, Lê Quốc Nam… Vì tham gia chương trình này, nữ nghệ sĩ không được phân vai trong đợt tốt nghiệp. Hạnh Thúy nhớ lại, người bạn học của cô là Việt Hương rất giận và đã "đuổi" cô về ngay khoảnh khắc đó.