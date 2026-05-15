Nghệ sĩ Việt Hương lên tiếng sau thông tin 511 mỹ phẩm bị thu hồi
Nghệ sĩ Việt Hương lên tiếng sau thông tin 511 mỹ phẩm bị thu hồi

15/05/2026 20:38 GMT+7

Hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc vì không đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất. Giữa lúc mạng xã hội lan truyền nhiều đồn đoán liên quan nghệ sĩ Việt Hương, nữ nghệ sĩ cũng đã chính thức lên tiếng.

Theo quyết định của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), toàn bộ 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc.

Nguyên nhân được xác định do doanh nghiệp không triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" CGMP-ASEAN theo quy định pháp luật.

Đây là bộ tiêu chuẩn kiểm soát chặt chẽ từ điều kiện nhà xưởng, nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cho tới khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo giới chuyên môn, nếu hệ thống này không được duy trì đúng quy định, cơ quan quản lý sẽ khó đảm bảo chất lượng và độ an toàn của mỹ phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

Những rủi ro có thể xảy ra gồm sai công thức, nhiễm khuẩn, nhiễm chéo nguyên liệu hoặc khó xác định nguyên nhân nếu người dùng gặp phản ứng bất thường.

Danh sách bị thu hồi lần này trải dài ở nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, từ chăm sóc da, chăm sóc tóc cho tới mỹ phẩm trang điểm và nước hoa.

Bộ Y tế thu hồi gần 300 sản phẩm mỹ phẩm, nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên

Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc do chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, hai hợp chất mới được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đưa vào danh mục không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

