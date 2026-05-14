Sẽ quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng

Điểm mới của dự thảo yêu cầu chất lượng đối với vàng miếng, vàng nguyên liệu. Vàng miếng nhập khẩu, vàng nguyên liệu nhập khẩu phải có hàm lượng vàng từ 99,5 % trở lên. Vàng miếng được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; vàng nguyên liệu nhập khẩu phải bảo chất lượng, hàm lượng vàng không được thấp hơn tiêu chuẩn, hàm lượng đã công bố. Theo ban soạn thảo, Nghị định 232/2025, các doanh nghiệp, ngân hàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 99,5% trở lên. Nghị định không quy định mức chất lượng đối với vàng miếng được sản xuất trong nước.

Theo ban soạn thảo, qua rà soát, biện pháp quản lý đề xuất đối với sản phẩm vàng nói chung là tự công bố tiêu chuẩn áp dụng. Đối với vàng miếng, hiện Ngân hàng Nhà nước không quy định mức giới hạn chất lượng đối với vàng sản xuất trong nước; vì vậy, dự thảo áp dụng cơ chế công bố tiêu chuẩn và mức giới hạn sai số tương tự như đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. Khối lượng vàng trong mua, bán với các tổ chức, cá nhân hoặc trong thanh tra, kiểm tra không được nhỏ hơn khối lượng công bố.

Nội dung hoàn toàn mới được đề cập tại dự thảo đó là truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu được khuyến khích áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm vàng. Thông tin truy xuất nguồn gốc có thể được cung cấp thông qua một trong các hình thức như mã QR; mã số, mã vạch; hệ thống thông tin điện tử hoặc nền tảng số của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm vàng có thể bao gồm các nội dung sau tên sản phẩm; tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu; khối lượng và hàm lượng vàng; mã ký hiệu sản phẩm; thời gian sản xuất hoặc nhập khẩu; các thông tin kỹ thuật liên quan khác (nếu có). Việc truy xuất nguồn gốc được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các quy định pháp luật có liên quan. Việc không áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc không làm thay đổi nghĩa vụ công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Thông tư này.

Vàng trang sức mỹ nghệ, vàng miếng được sản xuất, gia công, nhập khẩu, lưu thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục lưu thông trên thị trường nếu đáp ứng các quy định tại Thông tư số 22/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và điều 1 Thông tư số 04/2026. Vàng nguyên liệu được nhập khẩu, lưu thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục lưu thông theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước.