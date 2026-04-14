11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Đan Thanh
Đan Thanh
14/04/2026 19:22 GMT+7

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Tại buổi họp báo quý 1/2026 của Ngân hàng Nhà nước chiều 14.4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cho biết, đến hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện.

Con số 11 đơn vị này tăng thêm 2 đơn vị so với thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra cuối năm trước.

11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng- Ảnh 1.

Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại

ẢNH: NGỌC THẮNG

3 tháng đầu năm nay, giá vàng trong nước biến động ở mức cao. Điều này gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP), phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý và có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Ở khía cạnh tín dụng, lãi suất, theo Ngân hàng Nhà nước, cập nhật đến ngày 31.3, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,18 triệu tỉ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.

Ngày 30.3, Ngân hàng Nhà nước có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất. 

Đáng chú ý, sau cuộc họp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai công tác ngân hàng ngày 9.4, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), thông tin, đến nay, có khoảng 26 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1 - 0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng...

