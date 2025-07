Nữ diễn viên Rebecca De Mornay hết lời khen ngợi bạn trai cũ Tom Cruise

"Tôi thực sự tự hào về anh ấy", Rebecca De Mornay (65 tuổi) thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền gần đây với Page Six về nam diễn viên Tom Cruise trong khi quảng bá cho bộ phim mới vừa đóng là Saint Claire. Cả hai từng hẹn hò gần 3 năm sau khi gặp nhau trên trường quay Risky Business năm 1982.

Nữ diễn viên Rebecca De Mornay (65 tuổi) ẢNH: AFP

Tom Cruise (63 tuổi) đạt được thành công trong nhiều thập kỷ với các bộ phim: Top Gun, Jerry Maguire và loạt phim Mission: Impossible.

Rebecca De Mornay ví người yêu cũ của mình như một "hợp âm trưởng" trong khi tự mô tả bản thân chỉ là "hợp âm thứ".

"Tom là một diễn viên xuất sắc. Tôi thực sự tự hào khi được biết anh từ khi chúng tôi còn ở ngoại ô Chicago quay phim Risky Business", Rebecca De Mornay cho biết.

Bạn gái cũ Tom Cruise đóng phim tội phạm

Không giống như Tom Cruise, nữ diễn viên cố tình tránh xa những vai diễn quyến rũ sau khi tham gia Risky Business (1983). Bà đã đảm nhận một vai diễn gai góc trong Runaway Train và sau đó là những vai diễn trong Backdraft, Jessica Jones và vai một bảo mẫu tâm thần trong The Hand that Rocks the Cradle.

Lần xuất hiện trên màn bạc gần nhất của Rebecca De Mornay là vai một kẻ giết người hàng loạt chuyên giết những người đàn ông hư hỏng để trả thù trong phim Saint Clare - một bộ phim kinh dị có sự tham gia của Bella Thorne. Rebecca De Mornay cho biết bà đồng ý nhận vai diễn này vì "rất hiếm khi tôi đọc kịch bản về một nữ sát nhân hàng loạt bị ám ảnh bởi thánh nữ Jeanne d'Arc, điều mà tôi cho là thật tuyệt vời".

Tom Cruise (vai Joel) và Rebecca De Mornay (Lana) trong phim Risky Business

ẢNH: IMDB

Trước Rebecca De Mornay, Tom Cruise trải qua mối tình đầu với Melissa Gilbert (1982), sau đó kết hôn với Mimi Rogers (1987), Nicole Kidman (1990), yêu nữ diễn viên Penelope Cruz, kết hôn với Katie Holmes (2006)…