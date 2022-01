Nữ diễn viên 'Snowdrop' đột ngột qua đời ở tuổi 30

Công ty quản lý của cô - Landscape Entertainment xác nhận: “Chúng tôi buộc phải đưa ra một tin rất đau lòng rằng nữ diễn viên Kim Mi Soo đã đột ngột rời xa chúng ta vào ngày 5.1. Gia đình đang vô cùng đau xót trước thông tin này. Tang lễ sẽ được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình".

Người đại diện cũng mong cộng đồng mạng hạn chế việc suy đoán và tung các tin đồn vô căn cứ về nguyên nhân cái chết của Kim Mi Soo. “Chúng tôi tha thiết cầu mong mọi người hạn chế các tin đồn thất thiệt hoặc suy đoán lung tung... Cầu mong cô ấy sẽ được yên nghỉ”, công ty quản lý nói thêm.





Kim Mi Soo sinh năm 1992, là nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc. Cô được biết đến thông qua vai diễn trong các bộ phim Hi Bye, Mama!, Method: Again, One Night, Teacher Watch…

Gần đây nhất, Kim Mi Soo tham gia diễn xuất trong bộ phim Snowdrop của đài JTBC. Trong phim cô vào vai Jo Jung Min - bạn cùng phòng của Young Ro (Jisoo thủ vai). Đây là một nhân vật mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế, luôn giữ vững niềm tin ngay cả trong tình huống khó khăn nhất.