Nữ diễn viên từng thi hoa hậu đang 'gây sốt' màn ảnh Việt là ai?

Nguyên Thảo, tên thật Huỳnh Thới Ngọc Thảo, sinh năm 1994 tại Bình Dương. Sao nữ 9X từng ghi dấu trong lòng khán giả qua loạt phim như Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Dân chơi không sợ con rơi, Tết ở làng Địa Ngục... Bên cạnh đó, cái tên Nguyên Thảo còn tạo được thiện cảm với người xem nhờ lối diễn xuất hài hước, duyên dáng trong các web drama như Gia đình Cục Súc, Cậu út cậu con Cúc…

Tạo hình Út Linh do Nguyên Thảo thủ vai trong phim Truy tìm Long Diên Hương Ảnh: ĐPCC

Trở lại với điện ảnh trong năm 2025, Nguyên Thảo đang trở thành tâm điểm chú ý khi là "bóng hồng" duy nhất trong dự án Truy tìm Long Diên Hương, tác phẩm đang gây sốt phòng vé với doanh thu ấn tượng sau nhiều ngày công chiếu. Bộ phim đánh dấu lần chạm ngõ điện ảnh của đạo diễn Dương Minh Chiến, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như NSND Thanh Nam, diễn viên Ngân Quỳnh, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo...

Vai diễn 'gây sốt' màn ảnh của Nguyên Thảo

Chia sẻ về cơ duyên đến với Truy tìm Long Diên Hương, Nguyên Thảo cho biết cô phải trải qua quá trình casting như nhiều diễn viên khác. Ở vòng thử vai đầu tiên, cô “rớt” vì chưa phù hợp với hình tượng Út Linh mà yêu cầu đặt ra. 6 tháng sau, đoàn phim chủ động liên hệ để mời cô quay lại casting. Lần này, hình tượng Út Linh được điều chỉnh, mang nét cá tính độc đáo và gần gũi hơn với tính cách thật của nữ diễn viên. Nhờ vậy, cô trở thành mảnh ghép phù hợp cho tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến Ảnh: FBNV

Trong phim, Út Linh là bà chủ sạp cá gai góc, ăn nói sòng phẳng, mỗi ngày đều phải đối đầu với dân giang hồ. Vì thế, ngoại hình lẫn phong thái của nhân vật được xây dựng theo hướng mạnh mẽ, có phần thô ráp và rất… đàn ông. Chính sự đối lập này lại tạo nên nét thú vị cho vai diễn, bởi ngoài đời, Nguyên Thảo vốn gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính Ảnh: FBNV

Út Linh là tuyến nhân vật chính diện, xuất hiện xuyên suốt và giữ vai trò quan trọng trong hành trình truy tìm Long Diên Hương. Vai diễn do Nguyên Thảo thủ vai còn mang màu sắc hài duyên dáng, góp phần tạo nhịp điệu vui tươi cho bộ phim. Đây cũng là vai diễn giúp sao nữ khoe được sự linh hoạt trong diễn xuất, vừa có chiều sâu cảm xúc vừa duy trì được chất hài đúng sở trường

Sở hữu nét đẹp nữ tính, song trong Truy tìm Long Diên Hương, Nguyên Thảo tiết lộ cô tự mình thực hiện phần lớn các cảnh quay hành động. Đặc biệt, những cảnh chạy xe lôi phía sau còn chở thêm bạn diễn khiến cô không tránh khỏi áp lực. “Đạo diễn yêu cầu những cảnh đó phải thấy rõ mặt diễn viên. Ê kíp luôn cố gắng đảm bảo an toàn nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy, tôi vẫn rất áp lực khi chạy xe, vì phía trước là máy quay, phía sau là bạn diễn. Tôi sợ mình sơ suất sẽ ảnh hưởng đến mọi người”, Nguyên Thảo chia sẻ Ảnh: FBNV

Với phim ảnh, Nguyên Thảo thừa nhận con đường vào nghề của cô khá êm đềm, không trải qua quá nhiều chật vật như nhiều đồng nghiệp. Nữ diễn viên bộc bạch dù hoạt động nghệ thuật đã lâu, cô vẫn chưa thật sự bật lên so với những đồng nghiệp cùng thời. Dù vậy, Nguyên Thảo khẳng định cô không thấy chạnh lòng, mà xem đây là động lực để tiếp tục nỗ lực và gắn bó với nghề Ảnh: FBNV

Với hiệu ứng mà Truy tìm Long Diên Hương đang tạo ra, Nguyên Thảo xem đây là “quả ngọt” sau nhiều năm nỗ lực không ngừng. Nữ diễn viên cho biết những tín hiệu tích cực từ dự án lần này chính là động lực để cô tiếp tục phấn đấu. Theo Nguyên Thảo, thành tựu hiện tại sẽ trở thành "bàn đạp" giúp cô có những cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc đóng phim, Nguyên Thảo còn thử sức ở lĩnh vực sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đây được xem là bước ngoặt giúp cô đến gần hơn với công chúng. Màn “lột xác” ngoạn mục về ngoại hình lẫn phong thái đã giúp Nguyên Thảo thu hút sự chú ý, đồng thời nhận về nhiều lời khen cho diện mạo ngày càng thăng hạng trong những lần xuất hiện sau đó Ảnh: FBNV

Sao phim Gia đình cục súc cho biết hiện tại cuộc sống của cô khá ổn định nhờ nguồn thu nhập từ diễn xuất. Về đời sống cá nhân, Nguyên Thảo thẳng thắn chia sẻ rằng dù thu nhập đủ để cô trang trải tốt, chăm lo cho gia đình, nhưng bản thân vẫn chưa tích lũy được để sở hữu những tài sản giá trị lớn như nhà hay xe. Đây cũng là mục tiêu mà cô đặt ra cho chặng đường sắp tới trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

Đời thường, Nguyên Thảo được khán giả khen ngợi bởi phong cách ăn mặc giản dị, trẻ trung cùng thần thái luôn rạng rỡ. Ở tuổi 31, nữ diễn viên thừa nhận đôi khi cũng chịu áp lực từ việc ba mẹ mong con gái “yên bề gia thất”. Tuy vậy, cô cho biết mình tin vào duyên số: “Nếu duyên đến thì Thảo sẽ lấy chồng thôi” Ảnh: FBNV



