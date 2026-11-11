Nữ doanh nhân có liên hệ với CEO NVIDIA Jensen Huang là ai?

Bà Alice Huang từng xuất hiện trong các bức ảnh chụp tại nhiều sự kiện trong ngành ở Đài Loan và Thượng Hải cùng với ông Jensen Huang, CEO của Nvidia. Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin rằng hai người có mối quan hệ tình cảm.

Trước đó, vào tháng 10, tờ New York Times cũng đưa tin bà Alice Huang đang bị chính phủ Mỹ điều tra với nghi vấn là một đặc vụ tình báo Trung Quốc, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Jensen Huang để chuyển giao thông tin cho các cơ quan tình báo Trung Quốc.

Bà Alice Huang từng là giám đốc điều hành tại một công ty quản lý đầu tư của Trung Quốc, sau đó trở thành giám đốc điều hành của Megaspeed – một công ty cung cấp dịch vụ dữ liệu và đám mây có trụ sở tại Singapore. Trước khi làm việc trong lĩnh vực đầu tư tại Thượng Hải, bà từng có 4 năm làm nhà báo cho các cơ quan truyền thông tại Trung Quốc.

Megaspeed là một trong những đối tác đám mây chính thức của Nvidia và đã mua một lượng lớn các loại chip bán dẫn tiên tiến từ công ty này. Kể từ năm ngoái, Chính phủ Mỹ đã tiến hành điều tra Megaspeed với nghi vấn công ty này chuyển hướng các loại chip bán dẫn tiên tiến (thuộc danh mục bị cấm) sang Trung Quốc thông qua con đường buôn lậu. Tuy nhiên, cuộc điều tra của phía Mỹ vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Bà Alice Huang tham dự một bữa tối cùng CEO Nvidia Jensen Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan ẢNH: REUTERS

Theo hồ sơ doanh nghiệp chính thức, bà Alice Huang từng giữ vai trò giám đốc điều hành tại cả Megaspeed Singapore lẫn một công ty con của đơn vị này tại Indonesia. Hiện chưa rõ ai thực sự nắm quyền kiểm soát công ty, bởi các dữ liệu trực tuyến cho thấy vào năm 2023, toàn bộ cổ phần kiểm soát đã được chuyển nhượng sang một công ty khác tại Singapore có tên là Swiftdata. Hiện vẫn chưa rõ mức độ và bản chất chính xác trong mối quan hệ giữa và Alice Huang và công ty này. Bản thân công ty cũng chưa chính thức bị buộc tội vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Hôm 9.11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc cho rằng bà Alice Huang có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc, và khẳng định rằng những cáo buộc từ phía tình báo Mỹ là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính suy đoán và nhằm mục đích bôi nhọ Trung Quốc. Cả phía Megaspeed lẫn Trung Quốc đều nhất quán phủ nhận việc công ty này có liên quan đến hành vi chuyển hướng bất hợp pháp chip của Nvidia sang các doanh nghiệp Trung Quốc thông qua các công ty con tại Singapore và Đông Nam Á.

Trong khi đó, vào cùng ngày CEO Jensen Huang gửi một bức thư công khai thừa nhận hành vi ngoại tình của mình — dù không đích danh nhắc đến bà Alice Huang — phía NVIDIA cũng đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ về bản chất các tương tác giữa ông Huang và Alice Huang. Cho đến nay, công ty cho biết chưa tìm thấy bất kỳ thông tin nào cho thấy ông Huang đã chia sẻ các bí mật kinh doanh bảo mật với bà Alice Huang.