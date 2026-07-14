Nữ du khách bị bắt cóc hai lần trong ngày bởi hai người đàn ông khác nhau

Stephanie, nữ du khách đến từ Melbourne, đã cùng nhóm bạn đi du lịch châu Âu vào tháng 10 năm ngoái. Sau khi bạn bè bay về nước, người phụ nữ 36 tuổi này vẫn quyết định ở lại Ý.

Cô vốn nổi tiếng với việc chia sẻ các video tự cải tạo nhà cửa trên mạng xã hội và đặc biệt quan tâm đến chương trình "nhà giá 1 euro" tại Ý - sáng kiến bán các ngôi nhà bị bỏ hoang hoặc xuống cấp với mức giá tượng trưng chỉ 1 euro.

Cô cũng bị thu hút bởi bộ môn lướt ván diều tại thị trấn Lo Stagnone, gần Marsala trên đảo Sicily, một hòn đảo nổi tiếng về mafia. Trong thời gian lưu trú tại đây, cô tham gia một buổi gặp gỡ với những người cùng chơi lướt ván diều. Sự kiện này thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng nhanh chóng trở nên đáng sợ và nguy hiểm.

Trong thời gian vui chơi, vì tin tưởng họ, cô đã lên xe của một người đàn ông nước ngoài, nhưng hắn lại phóng xe vụt đi, tách khỏi nhóm.

Stephanie trong thời gian du lịch ở Ý ẢNH: Stephanie/News.com.au

"Tôi lên xe và hắn bắt đầu lái đi. Được khoảng 300, 400 mét thì hắn bảo: Để xem chiếc xe này có thể đạt tốc độ 160 km/giờ không nhé. Người đàn ông bắt đầu lái nhanh dần, nhanh dần, còn cô thì gào thét. Nhưng xe lại càng chạy nhanh hơn. Trong khi đường sá ở Sicily thì lại rất nhỏ hẹp", cô kể lại với news.com.au.

Stephanie nhắn tin báo vị trí của mình cho huấn luyện viên lướt ván diều. "Người ngồi ghế phụ phía trước hỏi hắn: Mọi người sẽ về nhà anh hết chứ nhỉ? Hắn đáp: Không, tuyệt đối không, chẳng ai về đó cả". Lúc đó, cô nhận ra rằng ngay cả người kia cũng không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cũng đang rất bối rối.

Sau khi đi được khoảng 12 km, chiếc xe đến một khu dân cư có cổng bảo vệ và lái thẳng vào trong. "Tôi thấy không an toàn khi ở cùng những người này. Người bạn kia có vẻ không đủ bản lĩnh để ngăn cản bất cứ ý đồ nào mà gã tài xế đang nhắm vào tôi".

Lúc đó, phát hiện cửa xe mở khóa, Stephanie liền nhảy ra ngoài và bỏ chạy. May mắn là họ không đuổi theo. Cô vừa đi bộ vừa chạy thêm vài km nữa thì gặp một khu dân cư yên tĩnh và nhìn thấy xe của nhân viên bảo vệ.

Du khách khu đền cổ ở phía nam đảo Sicily, Ý ẢNH: AP

Stephanie tìm người bảo vệ đang đi tuần trong khu vực và dùng ứng dụng dịch thuật trên điện thoại để kể cho ông ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Ông ta đồng ý chở cô về chỗ ở. Cô nghĩ mình đã an toàn nhưng một lần nữa, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu.

"Ông ta tấp xe vào một con hẻm và hỏi 'Cô sẽ làm gì cho tôi vì đã chở cô về nhà?", cô kể lại và cho biết đã mở cửa xe và chạy trốn vào vườn nho.

Sau khi thoát khỏi tay bảo vệ, Stephanie đi bộ về hướng khách sạn, nấp mình mỗi khi thấy đèn pha ô tô ở xa, không muốn mạo hiểm với bất kỳ người qua đường nào khác.

Cô ấy về đến chỗ ở và khóc suốt cả ngày hôm sau, trước khi gặp lại nhóm bạn chơi lướt ván diều, những người "vô cùng bàng hoàng" khi nghe về những gì cô ấy đã trải qua.



Stephanie bị sốc nặng sau vụ việc và muốn nó trở thành lời cảnh tỉnh cho những người khác khi đi du lịch một mình.



