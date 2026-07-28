Nữ giám đốc cùng người tình huy động 600 tỉ 'nướng' vào sàn ngoại hối

Tối 28.7, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, trú P.Hạp Lĩnh, Bắc Ninh; bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, trú P.Tân Tiến, Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa.

Từ năm 2020 - 2021, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp của Nhung nợ thuế lên tới 15 tỉ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Thời điểm này, Nhung cùng Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, 2 đối tượng đã thuê nhà tại P.Tân Tiến mở văn phòng, treo biển công ty với mục đích tạo vỏ bọc nhằm huy động vốn từ các cá nhân để lấy tiền tiếp tục đầu tư trên sàn giao dịch Exness.

Để huy động vốn, Nhung chỉ đạo Tuyên (kế toán công ty) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho người tham gia như giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính).

Đồng thời, cam kết mức lợi nhuận từ 10 - 20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm…

Cạnh đó, Nhung còn giao Chín tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói góp vốn với người tham gia. Sau khi hợp đồng được ký, tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Tuyên, sau đó toàn bộ số tiền huy động được chuyển về cho Nhung quản lý.

Bị can Lê Thế Chín và Hoàng Thị Tuyên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Huy động 600 tỉ để đầu tư sàn ngoại hối

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, số tiền huy động chủ yếu được Nhung và bạn trai dùng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, Nhung tiếp tục huy động tiền của những người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước và có tiền tiếp tục đầu tư.

Từ tháng 8.2024 đến nay, Nhung đã chỉ đạo các bị can liên quan huy động khoảng 600 tỉ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong số này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn và nhiều phương tiện, tài liệu có liên quan.

Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, các bị hại trong vụ án này đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng.

Theo trung tá Trung, mỗi gói hợp đồng được đưa ra với mức lãi suất khác nhau; số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao.

Do đó, sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới. Cá biệt, có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng, có người tham gia đầu tư với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Cũng theo trung tá Trung, nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao nên liên tục gia tăng số tiền đầu tư. Không chỉ sử dụng nguồn tiền của gia đình, nhiều người còn huy động vốn từ người thân, bạn bè để tiếp tục tham gia, dẫn đến thiệt hại lan rộng, lớn, kéo theo nhiều người cùng bị ảnh hưởng trong vụ án này.