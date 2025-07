Nữ giáo viên mất gần 1,5 tỉ vì cài đặt ứng dụng điện lực giả

Ngày 16.7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra việc 1 nữ giáo viên trên địa bàn trình báo mất gần 1,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, do tin lời kẻ giả danh nhân viên điện lực lừa cài đặt app điện lực giả để thanh toán tiền điện.

Tài khoản ngân hàng của nữ giáo viên bốc hơi gần 1,5 tỉ đồng sau khi cài app điện lực giả để thanh toán tiền điện ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảng 14 giờ ngày 15.7, nữ giáo viên dạy môn toán tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Hà đến Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà (thuộc Công ty Điện lực Hà Tĩnh) trong tình trạng hoảng loạn vì tài khoản ngân hàng vừa bị mất gần 1,5 tỉ đồng khi cài đặt "aap điện lực" để thanh toán tiền điện.

Tại đây, cô giáo bật khóc khi trình báo sự việc và kêu cứu nhân viên điện lực giúp đỡ. Nữ giáo viên cho biết sau khi cài đặt app, quét sinh trắc học thì tiền trong tài khoản ngân hàng của mình 3 lần bị trừ, tổng số gần 1,5 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận sự việc, cán bộ Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà đã đưa nữ giáo viên đến Công an xã Thạch Hà để trình báo.

Quá trinh nữ giáo viên đến trình báo mất gần 1,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng khi cài app điện lực giả được một nhân viên Đội quản lý điện lực khu vực Thạch Hà quay lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.