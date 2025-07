Vắng nhà gần 20 ngày, hóa đơn tiền điện tháng 6 vẫn 'tăng sốc'

Đó là trường hợp hy hữu của gia đình N.M.T, thôn Xóm Nha, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ khi phản ánh với Thanh Niên ngày 7.7 về hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao bất thường dù nhu cầu sử dụng ít hơn gần 20 ngày so với tháng 5.

Trong tháng 6, gia đình chị có việc nên về quê, vắng nhà gần 20 ngày, trong nhà chỉ cắm có chiếc tủ lạnh nhưng tiền điện cao hơn tháng 5. "Khi ngắt điện để theo dõi công tơ thì phát hiện công tơ vẫn hoạt động bình thường nên gia đình có quay lại video để khiếu nại", chị T. nói.

Ghi nhận thực tế tại xã Vĩnh An, không chỉ có gia đình chị T., hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng bất thường xảy ra ở hộ gia đình khắp các thôn.

Có cửa hàng mở dịch vụ cắt tóc, gội đầu thôn Xóm Nội, bà N.T.T, cho biết thông thường tiền điện hàng tháng dao động khoảng 5 - 6 triệu đồng nhưng tháng 6 vừa qua "nhảy vọt" lên hơn 10,5 triệu đồng.

Theo bà T. tháng 6 năm nay trời mưa nhiều ngày, số ngày phải sử dụng điều hòa liên tục không nhiều như tháng 5 nhưng tiền điện tăng gần 4 triệu đồng là "rất khó hiểu, bất thường".

"Mình sử dụng điện hàng ngày ra sao đều kiểm soát nhưng nhận thông báo nộp tiền hơn 10,5 triệu đồng thì choáng váng, bất ngờ và đang yêu cầu đơn vị điện lực kiểm tra lại công tơ", chị T. nói.





Gia đình chị T. quay lại video công tơ điện vẫn quay khi đã ngắt điện để khiếu nại đến điện lực ẢNH: NVCC

Còn tại thôn Thành Công, gia đình ông N.V.T cũng bất ngờ khi nhận thông báo tiền điện tháng 6 là 2,8 triệu đồng, tăng 1,7 triệu đồng so với tháng 5. Theo ông T. nếu so với nhu cầu tiêu thụ điện tháng 5 thì tháng 6 gia đình có sử dụng 1 điều hòa liên tục trong tháng nhưng tiền điện thì tăng rất cao và đang chờ được kiểm tra.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Chung, Trưởng thôn Thành Công, xã Vĩnh An xác nhận trong những ngày vừa qua liên tục tiếp nhận các ý kiến phản ánh, bức xúc từ nhiều hộ dân về hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường. Cá biệt một số hộ dân nhận thông báo nộp tiền điện tháng 6 tăng gấp 2 lần so với tháng 5.



Kiểm tra từng hộ có hóa đơn tiền điện cao bất thường

Theo Công ty điện lực Phú Thọ, nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao là do nền nhiệt độ nhiều ngày vượt ngưỡng nắng nóng, nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như: điều hòa, quạt điện...trong các hộ gia đình tăng mạnh.

Tháng 6 là thời điểm nghỉ hè của học sinh các cấp khiến thời gian, tần suất sử dụng thiết bị điện tăng cao dẫn đến sản lượng tiêu thụ điện trong các hộ gia đình tăng cao. Ngoài ra, nhiều trường hợp khách hàng các tháng trước sử dụng ở mức bậc thang thấp nhưng tháng này do việc sử dụng điện tăng phải thanh toán tiền điện ở bậc thang cao. Theo đó, sản lượng điện tiêu thụ có thể tăng thêm vài trăm số điện nhưng số tiền phải trả tăng rất cao.

Cũng theo Công ty điện lực Phú Thọ, một số trường hợp dây dẫn sau công tơ của khách hàng không đủ tiết diện, nứt vỡ cách điện khi nhiệt độ môi trường tăng, phụ tải tăng gây quá tải và rò điện ra ngoài làm thất thoát điện năng dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao.

Trước các phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 6, Công ty điện lực Phú Thọ yêu cầu các đơn vị kiểm tra kỹ lưỡng các trường hợp có sản lượng điện tăng đột biến, hướng dẫn kiểm tra chỉ số công tơ, đối chiếu hóa đơn để giải thích trực tiếp cho khách hàng, tổ chức tư vấn sử dụng điện tiết kiệm.

Trước đó 4.7, Công an tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số 60/CAT-PA05 về việc triển khai xác minh thông tin phản ánh trên không gian mạng liên quan đến dịch vụ cung cấp điện tháng 6. Khi nhiều trường hợp phản ánh giá điện tăng gấp 2 - 3 lần gây dư luận phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo đó, từ ngày 5.7, trung tá Lê Duy Trọng, Phó trưởng Công an xã Vĩnh An đã có văn bản chỉ đạo đến các trưởng thôn, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự trên toàn địa bàn xã rà soát phản ánh, kiến nghị của những hộ dân, hộ kinh doanh có tiền điện phải đóng tháng 6 tăng đột biến để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhưng theo ghi nhận của PV đến ngày 7.7, một số hộ gia đình tại xã Vĩnh An có hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường vẫn đang chờ đơn vị điện lực kiểm tra, làm rõ.