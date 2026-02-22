Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai nhớ tết còn mẹ, kể chuyện được fan tặng xe xịn
'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai nhớ tết còn mẹ, kể chuyện được fan tặng xe xịn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/02/2026 10:00 GMT+7

Mỗi dịp xuân về, 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai bồi hồi nhớ về ký ức ngày tết những năm 90 của thế kỷ trước. Đó không chỉ là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Hiền Mai mà còn là những năm tháng cô được đón tết bên mẹ.

Hiền Mai sinh năm 1967, là một trong những diễn viên, người mẫu ảnh được khán giả thế hệ 7X, 8X yêu mến. Hình ảnh của cô thường xuyên xuất hiện trên các tờ lịch năm mới. Nhờ nhan sắc thanh tú, Hiền Mai nhanh chóng được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" trong các tác phẩm như: Sự tích con muỗi, Giao thời, Tuổi thần tiên, Ráng chiều... Trong buổi mini talkshow với Báo Thanh Niên, Hiền Mai có dịp trải lòng về những ngày tết xưa cũng như nhớ lại thời hoàng kim của mình.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai nhớ tết còn mẹ, kể chuyện được fan tặng xe xịn- Ảnh 1.

Hiền Mai tâm sự đầu xuân cùng MC Hoàng Đăng

Ảnh: B.H

Theo Hiền Mai, cách đây hơn 20 năm, có người hâm mộ muốn tặng chiếc xe máy Honda DD Đỏ vào đúng dịp sinh nhật cô. Tuy nhiên, mẹ Hiền Mai không cho phép con gái nhận món quà này vì không muốn cô lệ thuộc vào người khác.

Khi nhắc đến đấng sinh thành, nữ diễn viên 6X cũng xúc động vì nhớ những ngày tết còn được cùng mẹ trang hoàng nhà cửa, chăm chút mâm cơm. Đó là ký ức đẹp mà cô luôn khắc ghi trong lòng. Ở thời điểm hiện tại, Hiền Mai ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, thay vào đó, "nữ hoàng ảnh lịch" dành thời gian chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng góp mặt trong các show diễn thời trang của các nhà thiết kế thân thiết.

Hiền Mai nhớ tết còn mẹ, kể chuyện được fan tặng xe xịn

