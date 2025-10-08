'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh nêu quan điểm hôn nhân ở tuổi 49

Chiều 7.10, buổi ra mắt phim điện ảnh kinh dị Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của các diễn viên như Lê Huỳnh, Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Rima Thanh Vy, Avin Lu, Lý Hồng Ân. Một số diễn viên khác như Lâm Thanh Nhã, Thạch Kim Long, Kim Hải,... vắng mặt do có lịch trình riêng.

Kiều Trinh tiết lộ chuyện yêu xa

Bộ phim được lấy cảm hứng từ tục lệ cải mả, một phong tục lâu đời của người Việt Nam, xoay quanh gia đình nhà họ Đỗ có 4 anh em: Quang, Minh, Chánh, Đại. Bốn anh em trong gia tộc họ Đỗ có hoàn cảnh và địa vị khác nhau: người quyền lực, kẻ lưu lạc, người nghèo khó, kẻ an phận. Sau nhiều biến cố liên tiếp xảy ra khiến cả nhà gặp nạn, họ tin rằng nguyên nhân đến từ việc bỏ bê phần mộ tổ tiên. Vì thế, các thành viên quyết định cùng nhau thực hiện nghi thức cải mả để hóa giải điềm xui.

Diễn viên Kiều Trinh tại lễ ra mắt phim điện ảnh Cải mả ẢNH: ĐPCC

Tại buổi ra mắt, diễn viên Kiều Trinh có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, tiết lộ chuyện tình yêu xa với bạn trai. Nữ diễn viên cũng tiết lộ trong tương lai cô muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không đặt nặng danh phận hay khoảng cách, chỉ mong giữ được sự trân trọng và bình yên trong mối quan hệ hiện tại.