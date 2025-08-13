Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân
'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

13/08/2025 21:12 GMT+7

Chiều 12.8, đoàn phim "Tử chiến trên không" ra mắt giới truyền thông, giới thiệu tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ không tặc vào năm 1977. Đây được xem là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác đề tài này. Diễn viên Kiều Trinh gây chú ý khi trải lòng về vai diễn mới, cuộc sống hơn 26 năm làm mẹ đơn thân và niềm hạnh phúc bên người bạn đồng hành hiện tại.

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

Chiều 12.8, đoàn phim Tử chiến trên không tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án trước ngày công chiếu. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Xuân Văn, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần, Ray Nguyễn… cùng nhiều gương mặt gạo cội như Kiều Trinh, Tiểu Bảo Quốc… Hai diễn viên chính Thái HòaKaity Nguyễn vắng mặt do vướng lịch trình riêng. Đặc biệt, buổi họp báo còn có sự góp mặt của bốn nhân chứng sống từng trải qua vụ “không tặc” nổi tiếng trong lịch sử.

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ không tặc từng xảy ra tại Việt Nam, được xem là bộ phim điện ảnh đầu tiên trong nước khai thác đề tài này. Lấy bối cảnh năm 1977, tác phẩm tái hiện hành trình đối mặt với hiểm nguy của tổ bay, các tiếp viên và chiến sĩ cảnh vệ trên không. Không chỉ mang màu sắc hành động kịch tính, Tử chiến trên không còn khắc họa một giai đoạn lịch sử, tôn vinh lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của những con người nơi bầu trời. Phim dự kiến trình làng khán giả tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 19.9.

Tại buổi ra mắt, diễn viên Kiều Trinh, gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vai diễn mới, đồng thời trải lòng về cuộc sống và hành trình gắn bó với nghề.

Bên cạnh những câu chuyện về nghề, suốt hơn 26 năm làm mẹ đơn thân, Kiều Trinh vẫn luôn đau đáu về một “tổ ấm” cho riêng mình. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy hạnh phúc khi người bạn đồng hành hiện tại kiên nhẫn chờ đợi mình mở lòng. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự may mắn khi các con đón nhận và ủng hộ mẹ.

Diễn viên Kiều Trinh

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

Tập 3 'Chiến sĩ quả cảm' vừa lên sóng trên kênh VTV3 khiến khán giả “đứng ngồi không yên” không chỉ bởi loạt khung hình thực chiến cháy nhà ống đầy nghẹt thở, mà còn vì màn xuất hiện đầy khí chất của chỉ huy - trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM.

