‘Nữ hoàng fancam’ Hani khoe loạt ảnh du lịch Nha Trang

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Hani còn lấn sân sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim: Idol: The Coup, XX, How to Be Thirty… Mới đây, cô gây chú ý khi tham gia Hit The Spot (hay Fantasy Spot, Fanta G Spot, Their Report Card), phim có nhiều cảnh nhạy cảm và không dành cho khán giả dưới 17 tuổi. Nữ diễn viên cũng vừa trở lại màn ảnh với tác phẩm Call It Love.