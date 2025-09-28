Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Nữ hoàng nhạc phim' hát về Hà Nội

Nguyên Lê
Nguyên Lê
28/09/2025 07:00 GMT+7

9 tháng sau đĩa than đầu tiên Nốt trầm Vol 1, "nữ hoàng nhạc phim" NSND Mai Hoa phát hành album Hà Nội cờ hoa trước thềm kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10.10, lấy cảm hứng từ dư âm đại lễ 80 năm Quốc khánh.

Chất giọng trầm khàn đặc trưng lần này quyết thử sức ở cả những âm khu cao hơn, với những ca khúc quen thuộc được phối mới như Hà Nội trái tim hồng, Nhớ mùa thu Hà Nội, Trời Hà Nội xanh, Hà Nội và tôi, Hà Nội mùa thu, Nhớ về Hà Nội, Chị tôi, hoặc các ca khúc lần đầu thể hiện như Chiều Hà Nội, Hà Nội mùa lá bay.

'Nữ hoàng nhạc phim' hát về Hà Nội- Ảnh 1.

Bìa album Hà Nội cờ hoa

ẢNH: NVCC

Tên album Hà Nội cờ hoa gợi không khí rộn ràng nao nức nhưng giọng hát của Mai Hoa lại toát lên phong thái từ tốn thong dong với chất giọng trầm khàn quý hiếm. "Nghe Mai Hoa hát, tôi xúc động cảm nhận một dòng hồi ức sâu lắng, nó khiến tôi nhớ Hà Nội xưa, nhớ tuổi trẻ của mình da diết, dù đang ngồi giữa lòng Hà Nội…", NSND Lan Hương chia sẻ.

Mai Hoa được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng: Mùa lá rụng, Đất và người, Chuyện phố phường, Đường đời, Hương đất… Trong đó, ca khúc gắn liền với tên tuổi của chị là Chị tôi (nhạc: Trọng Đài, thơ: Đoàn Thị Tảo) trong bộ phim Người Hà Nội (1996).

Mai Hoa cũng ghi dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất với lối diễn chân thực, mộc mạc như chính giọng hát của chị qua các vai chính, thứ chính trong những bộ phim truyền hình dài tập Hương đất, Bí thư tỉnh ủy...

