'Nữ hoàng nhạc rock' Ngọc Ánh nhớ thời đi hát một đêm lãnh 6 cây vàng
Video Giải trí

‘Nữ hoàng nhạc rock’ Ngọc Ánh nhớ thời đi hát một đêm lãnh 6 cây vàng

Hữu Tín - Diệu Tú
31/01/2026 21:00 GMT+7

Sau 33 năm, Ngọc Ánh mới có dịp hội ngộ nhạc sĩ Nhật Minh, người từng gắn bó với mình trong những ngày đầu ở Đoàn ca nhạc điện ảnh. Cuộc gặp gỡ không chỉ khơi lại ký ức về một thời sôi nổi của âm nhạc Việt Nam những năm 1990, mà còn diễn ra trong dấu mốc đặc biệt của người nhạc sĩ gạo cội, khi ông tổ chức liveshow Men đời ở tuổi U.90.

Trong cuộc hội ngộ ấy, ký ức đưa Ngọc Ánh trở về giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp. Đó là thời kỳ sân khấu luôn sáng đèn, lịch diễn nối tiếp nhau, và tên tuổi của cô gắn liền với không khí sôi động của đời sống âm nhạc đô thị. Những năm tháng ấy, Ngọc Ánh gần như sống trọn với sân khấu, xuất hiện liên tục trong sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả cùng mức cát-sê "khủng" tính bằng cây vàng.

‘Nữ hoàng nhạc rock’ Ngọc Ánh nhớ thời đi hát một đêm lãnh 6 cây vàng - Ảnh 1.

Ngọc Ánh hội ngộ nhạc sĩ Nhật Minh hôm 30.1

Ảnh: DIỆU TÚ

Cuộc sống hiện tại của 'Nữ hoàng nhạc rock' Ngọc Ánh

Phía sau ánh đèn sân khấu, Ngọc Ánh trở về với nhịp sống chậm rãi hơn. Tết Nguyên đán với cô không còn là chuỗi ngày chạy show từ sáng đến khuya như trước, mà là khoảng thời gian để cảm nhận rõ hơn những đổi thay của cuộc sống và gia đình. Sự vắng mặt của mẹ để lại trong cô một khoảng trống khó gọi tên. Mỗi mùa xuân về, nỗi nhớ ấy lại trở nên rõ ràng hơn, khi căn nhà không còn đủ đầy những gương mặt như xưa.

"Nữ hoàng nhạc rock"Ngọc Ánh nhớ thời đi hát một đêm lãnh 6 cây vàng

Sau hơn bốn thập niên đi hát, Ngọc Ánh vẫn duy trì nguồn năng lượng bền bỉ nhờ kỷ luật nghề nghiệp nghiêm túc. Đằng sau những tiết mục bùng nổ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tôn trọng âm nhạc và khán giả, những nguyên tắc nữ ca sĩ âm thầm giữ gìn suốt hành trình làm nghề. Ở tuổi ngoài 60, "nữ hoàng nhạc rock" vẫn đều đặn đứng trên sân khấu, như một minh chứng cho sự bền bỉ với đam mê âm nhạc.

