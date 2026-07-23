Nữ kiến trúc sư 'gây sốt' khi mang thiên nhiên lên mặt bánh

Điều thu hút người xem không chỉ là những cái bánh đẹp như tác phẩm nghệ thuật, mà còn là câu chuyện của một người từng gắn bó với nghề kiến trúc, nay chọn kể về thiên nhiên và những cảm xúc đời thường qua từng chiếc bánh.

Khi kiến trúc sư chọn kể chuyện bằng bánh

Chị Phương Loan (ngụ tại Gia Lâm, Hà Nội) từng học ngành kiến trúc công trình tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, có nhiều năm làm công việc thiết kế và đương nhiên việc làm bánh chưa từng nằm trong kế hoạch nghề nghiệp của chị.

Từ một người từng gắn bó với nghề kiến trúc, nay chị Loan chọn kể về thiên nhiên và những cảm xúc đời thường qua từng chiếc bánh ẢNH: NVCC

Thế nhưng, là người thích mày mò các loại bánh, khoảng hai năm trước, trong một lần tình cờ lướt Facebook, chị biết đến sourdough – loại bánh được làm từ men tự nhiên. Tuy nhiên, phải đến giữa tháng 4 năm nay, chị mới bắt đầu nuôi men và làm những ổ bánh đầu tiên.

Không theo học bất kỳ lớp làm bánh nào, chị Phương Loan tự tìm hiểu qua tài liệu và các nguồn thông tin trên mạng. Chị cho biết bản thân là người khá kỹ tính và tò mò nên việc tự học chưa bao giờ là trở ngại.

"Tôi đến với sourdough từ sự tò mò rất đơn giản. Nhưng càng làm, tôi càng bị cuốn hút bởi sự thú vị của men tự nhiên và quá trình học hỏi từ mỗi mẻ bánh", chị Loan chia sẻ.

Những chiếc bánh sourdough của chị Nguyễn Phương Loan đẹp đến mức nhiều người phải thốt lên: "Không nỡ cắt" ẢNH: NVCC

Điều khiến chị quyết định gắn bó không chỉ là việc làm ra một ổ bánh ngon, mà còn là cơ hội được sáng tạo và kể những câu chuyện mình yêu thích qua từng chiếc bánh. Khoảng ba tháng gần đây, chị đã chuyển hẳn sang làm bánh, khép lại công việc thiết kế từng gắn bó nhiều năm.

Với chị, kiến trúc chưa bao giờ rời khỏi mình: "Nền tảng đó giúp tôi có tư duy về bố cục, tỷ lệ và hình khối khi tạo hình trên bánh. Đồng thời nghề thiết kế cũng dạy tôi một điều quan trọng: một sản phẩm đẹp không chỉ vì hài hòa về hình thức, mà còn cần có cảm xúc".

Từ nền tảng ấy, những chiếc bánh sourdough của chị Phương Loan dần mang hình ảnh của lá cây, hoa cỏ, chim muông... Với chị, mỗi chiếc bánh không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là một câu chuyện nhỏ được kể bằng sourdough.

Những chiếc bánh đầy sáng tạo của chị Loan ẢNH: NVCC

Chính vì vậy, chị không quá đặt nặng việc tìm kiếm một công thức hoàn hảo. Theo chị Phương Loan, sourdough chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái của men, cách tạo hình hay thậm chí là chiếc lò nướng.

"Thay vì cố gắng làm đúng từng con số trong công thức, tôi dành nhiều thời gian để quan sát và hiểu chiếc bánh của mình. Khi hiểu được nó, mình sẽ biết cần điều chỉnh điều gì để có kết quả tốt nhất", chị Loan chia sẻ và cho biết đó cũng là lý do chị luôn xem chiếc bánh là một món ăn trước khi trở thành tác phẩm để ngắm.

"Điều khó nhất là làm sao để phần tạo hình vẫn giữ được chất lượng của một ổ sourdough ngon", chị Loan nói và cho biết mỗi chiếc bánh thường mất khoảng một ngày để hoàn thành. Phần tạo hình không làm tăng quá nhiều thời gian nhưng đòi hỏi sự tính toán và thao tác nhanh để không ảnh hưởng đến quá trình lên men.

Chị Loan cho biết ngày nào thiên nhiên còn có hoa nở, bánh của chị vẫn sẽ ra lò ẢNH: NVCC

Ngày nào thiên nhiên còn có hoa nở, bánh vẫn sẽ ra lò

Những chiếc sourdough của chị Phương Loan không dừng lại ở những đường nét đẹp mắt; chúng mang hình ảnh cỏ cây, hoa lá được tạo nên từ màu sắc của các nguyên liệu tự nhiên.

"Tình yêu thiên nhiên trong mình bắt nguồn từ khá sớm, một phần từ bố tôi – một người rất yêu cây cối. Sau này, khi làm sourdough, tôi bắt đầu mang hình ảnh hoa lá, cây cỏ lên mặt bánh. Có lẽ vì yêu thiên nhiên nên tôi luôn tìm thấy cảm hứng từ đó", chị Loan chia sẻ.

Khi được hỏi có bao giờ cạn ý tưởng, chị Phương Loan mỉm cười: "Ngày nào thiên nhiên còn có hoa nở, chắc tôi vẫn còn cảm hứng".

Tình yêu thiên nhiên là nguồn cảm hứng cho chị Loan ẢNH: NVCC

Với chị, điều khó không phải là tìm cảm hứng mà là chọn xem mình sẽ kể câu chuyện nào trước.

"Tôi không đi tìm cảm hứng. Tôi chỉ cố gắng giữ cho mình một tâm hồn đủ mở để rung động trước những điều nhỏ bé xung quanh. Chỉ cần quan sát đủ kỹ, tôi tin mình sẽ luôn tìm thấy một câu chuyện mới để kể lại bằng sourdough", nữ kiến trúc sư bộc bạch.

Điều khiến chị bất ngờ là nhiều người theo dõi không hẳn để học làm bánh. Theo chị, nhiều người tìm thấy trong những video ấy một cảm giác bình yên, niềm vui hoặc một chút cảm hứng cho cuộc sống nhiều bộn bề.

Hiện tại, chị chưa nhận làm hay bán những chiếc bánh tạo hình mà vẫn muốn dành thời gian để học hỏi, thử nghiệm và tiếp tục sáng tạo. Với chị, sourdough trước hết vẫn là hành trình khám phá và chia sẻ nhiều hơn là một sản phẩm thương mại.

Điều chị mong muốn gửi gắm không phải là mọi người nhớ đến một chiếc bánh cụ thể, mà là cảm xúc còn đọng lại sau khi xem những video của mình.

"Tôi chỉ hy vọng mọi người sẽ cảm thấy vui hơn một chút, nhẹ lòng hơn một chút hoặc có thêm cảm hứng để làm điều mình yêu thích. Nếu những chiếc bánh ấy có thể mang đến một cảm xúc đẹp nào đó, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thì với tôi như vậy đã là đủ", chị Loan bày tỏ.

Những chiếc bánh ngộ nghĩnh, đáng yêu do chính tay chị Loan làm ẢNH: NVCC

Là một trong những khách hàng gắn bó với chị Loan gần 5 năm, chị Trần Thị Phương Dung (35 tuổi, ngụ tại Vinhomes Ocean Park 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) cho biết bản thân đã thưởng thức gần như tất cả các dòng bánh mà chị Loan từng làm. Dù hiện tại đã chuyển nhà ra xa nhưng chị Dung vẫn duy trì thói quen đặt bánh của chị Loan làm với sự tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng. Điều khiến chị Dung ấn tượng không chỉ là hương vị, mà còn là sự chỉn chu trong từng sản phẩm.

"Có những lần tôi thấy bánh đã rất ngon rồi nhưng chị Loan vẫn nói chưa đạt và chủ động làm lại để gửi khách. Chị ấy rất cầu toàn, tỉ mỉ và nghiêm túc với từng chiếc bánh", chị Dung chia sẻ.

Dù những chiếc sourdough tạo hình đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, chị Loan vẫn chưa đưa sản phẩm ra bán vì muốn tiếp tục hoàn thiện cả hương vị lẫn hình thức. Bản thân chị Dung cũng đang háo hức chờ ngày được trở thành một trong những người đầu tiên thưởng thức những chiếc này. "Mỗi khi chị Loan làm một loại bánh mới, tôi đều nhắn: "Khi nào bán nhớ báo em đầu tiên nhé". Không chỉ tôi, nhiều bạn bè, đồng nghiệp sau khi được tôi giới thiệu cũng trở thành khách quen của chị Loan", chị Dung nói.

Và có lẽ, chừng nào thiên nhiên vẫn còn mang đến những câu chuyện mới, hành trình sáng tạo của chị Loan với sourdough cũng sẽ còn tiếp tục – chậm rãi, tỉ mỉ và đầy cảm hứng.