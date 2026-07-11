Tưởng bánh da lợn, hóa ra là bánh trung thu đang gây sốt

Những ngày gần đây, tiệm bánh trên đường Thảo Điền, P.An Khánh (TP.HCM) trở thành điểm đến của người yêu thích bánh trung thu sau khi giới thiệu bộ sưu tập bánh lấy cảm hứng từ các món ăn truyền thống Việt Nam.

Trong đó, chiếc bánh trung thu vị bánh da lợn là sản phẩm được nhiều khách hàng tò mò nhất bởi từ màu sắc, các lớp bánh cho đến hương vị đều gợi nhớ món bánh dân dã quen thuộc của người Nam bộ.

Bánh trung thu nhưng vị là bánh da lợn gây sốt ẢNH: AN VY

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú vì "nhìn như bánh da lợn thật". Không ít khách tìm đến cửa hàng chỉ để tận mắt xem chiếc bánh đang được chia sẻ rộng rãi.

Võ Thủy Trúc (30 tuổi), làm việc trên đường Ngô Thời Nhiệm, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết ban đầu chị ghé tiệm để mua bánh trung thu biếu người thân nhưng cuối cùng lại bị thu hút bởi hương vị độc đáo.

"Mình chọn thử loại vị bánh da lợn vì nhìn rất lạ. Khi ăn, mùi lá dứa thơm nhẹ, kết hợp với đậu xanh và sữa dừa khiến mình có cảm giác như đang ăn bánh da lợn truyền thống", chị Trúc nói.

Chị Trúc thích thú thử bánh trung thu ẢNH: AN VY

Theo chị Trúc, điều khiến chiếc bánh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cảm giác hoài niệm. Những nguyên liệu quen thuộc của chiếc bánh tuổi thơ được đưa vào bánh trung thu theo cách hoàn toàn mới, vừa gần gũi, vừa tạo cảm giác tò mò.

Ngoài vị bánh da lợn, chị Trúc còn ấn tượng với bánh trung thu vị xôi bát bửu kim sa. Nhân bánh kết hợp lạp xưởng, tôm khô, chà bông và kim sa trứng muối, ăn y chang món xôi trước cổng trường ngày xưa.

Bánh trung thu năm nay có nhiều loại độc đáo: bánh da lợn, trôi nước mè đen, cà phê... ẢNH: AN VY

Một hương vị khác cũng được nhiều khách lựa chọn là bánh trung thu trôi nước mè đen. Nhân mè đen rang thơm hòa cùng đậu xanh và gừng tạo nên dư vị gợi nhớ món chè trôi nước thường xuất hiện trong những dịp sum họp gia đình.

Bên cạnh những hương vị truyền thống được biến tấu, đại diện cửa hàng còn giới thiệu cho người viết món bánh trung thu cà phê caramel macchiato với cà phê rang thơm, caramel ngọt dịu và lớp kem sữa mịn, rất hấp dẫn.

Bùi Trúc Đào (32 tuổi), ngụ tại đường Võ Nguyên Giáp, P.An Khánh (TP.HCM), cho biết ban đầu chị chỉ định xem thử nhưng sau khi quan sát các mẫu bánh được trưng bày đã quyết định mua nhiều vị để thưởng thức cùng gia đình.

"Vài năm gần đây bánh trung thu có nhiều hương vị sáng tạo nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bánh lấy cảm hứng từ bánh da lợn. Nhìn rất thú vị nên mình muốn mua thử xem hương vị có giống như mọi người chia sẻ hay không", chị Đào nói.

Khách thích thú xem các loại bánh trung thu mới ẢNH: AN VY

Theo Nguyễn Tường Duyên (20 tuổi), nhân viên cửa hàng, vị bánh da lợn là một trong những sản phẩm được khách ưa chuộng từ khi ra mắt.

"Nhiều khách biết đến qua mạng xã hội rồi ghé mua. Có người mua một chiếc ăn thử, nhưng cũng có khách quay lại để mua thêm hay chọn làm quà tặng vì thấy hương vị khá đặc biệt", Duyên chia sẻ.

Còn chị Đào Nguyễn Phương Vy (33 tuổi), nhân viên tại cửa hàng, cho biết nhiều khách sau khi thưởng thức đều bất ngờ vì hương vị quen thuộc được đưa vào bánh trung thu.

"Có khách nói đã lâu rồi mới nhớ lại vị bánh da lợn tuổi thơ. Cũng có người thích các vị như xôi bát bửu hay trôi nước vì cảm giác rất gần gũi nhưng cách thể hiện lại mới mẻ hơn so với bánh trung thu truyền thống", chị Vy chia sẻ.

Chị Phương Vy bên những chiếc bánh trung thu gây chú ý năm nay ẢNH: AN VY

Theo bà Laure Chevallier (người Pháp), đại diện thương hiệu, bộ sưu tập bánh trung thu năm nay được xây dựng từ mong muốn đưa những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam theo một góc nhìn mới.

"Từ những món ăn gắn liền với ký ức của nhiều người Việt, chúng tôi muốn tạo nên những chiếc bánh vừa quen vừa lạ, để mỗi hương vị đều gợi lên một câu chuyện và một phần ký ức của người thưởng thức", bà Laure Chevallier chia sẻ.