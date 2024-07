Nữ lao công dùng tấm kính chặn cửa thang máy gây cảnh tượng hú vía: Quy tắc an toàn cần biết

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nữ lao công dùng tấm kính trong suốt để giữ cửa thang máy với mong muốn tiện cho việc lau dọn và chuyển đồ. Sau đó, cửa thang đóng lại khiến tấm kính bị nghiêng. Người phụ nữ vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục chỉnh lại tấm kính ngay ngắn.



Ngay lập tức, cửa thang máy đóng lại, di chuyển lên phía trên và mắc kẹt vào tấm sắt khung kính. Phần đá ốp ngoài cửa thang máy rơi xuống, may mắn nữ lao công đã né được, không bị các mảnh vỡ trúng người. Thang máy đã bị hư hỏng nặng, vụ việc diễn ra vào ngày 28.6.

Nữ lao công dùng tấm kính chặn cửa thang máy CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người cho rằng, chi phí sửa chữa thang máy rất đắt nên nếu bị truy cứu, nữ lao công sẽ phải đền số tiền rất lớn. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ mong nữ lao công rút kinh nghiệm, không chủ quan trong lúc làm việc đồng thời đưa ra lời khuyên nếu có việc cần giữ cửa thang máy thì tuyệt đối không dùng tấm kính trong suốt.

Clip nữ lao công dùng tấm kính chắn cửa thang máy gây ra nguy hiểm

Qua clip, một số người đưa ra lời khuyên rằng người được giao trách nhiệm vệ sinh và quản lý thang máy cần được đơn vị cung cấp đào tạo, hướng dẫn về việc sử dụng, cứu hộ cơ bản.

Mảnh vỡ rơi xuống nhưng may mắn người phụ nữ tránh được CHỤP MÀN HÌNH

Hệ thống thang máy bị hư hỏng sau sự cố CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tiến, chuyên gia kỹ thuật Viện Kỹ thuật Ứng dụng thang máy Vilea cho biết việc giữ của thang máy bằng cơ thể hoặc đồ vật đều có thể gây nguy hiểm.

Theo thiết kế đảm bảo an toàn, mọi thang máy đều được trang bị thiết bị cảm ứng quang học nhận biết vật cản hoặc thanh an toàn cơ học, cửa thang máy tự động mở ra khi phát hiện có vật cản. Tuy nhiên trong thực tế, hệ thống mành hồng ngoại này có thể không nhận biết được các vật liệu trong suốt (tia hồng ngoại xuyên qua), có các "điểm chết" hoặc thanh an toàn cơ học bị hư hỏng.

Cơ chế hoạt động của thanh an toàn cửa thang máy NVCC

Ngoài ra, quá trình sử dụng có thể khiến các bộ phận này nhận tín hiệu không chính xác, không tinh nhạy dẫn đến nguy hiểm cho con người. Việc giữ cửa thang máy quá lâu nếu không gây ra tai nạn cũng khiến hệ thống cảm biến bị "nhờn". Nghiêm trọng sẽ khiến cả hệ điều khiến của thang máy bị "đơ", không chính xác.

Vì vậy, người sử dụng thang máy tuyệt đối không dùng bộ phận cơ thể hay đồ vật để giữ cửa thang máy. Nếu cửa thang sắp đóng lại và bạn muốn chờ người khác, hãy đứng trong cabin thang máy và nhấn nút mở cửa thang. Tuy nhiên, không nên giữ cửa thang quá lâu bởi có thể gây lỗi hệ thống cửa thang.

Cơ chế hoạt động của mành hồng ngoại cảm biến tại cửa thang máy NVCC

"Thông thường, hệ thống điều khiển cửa thang máy được lập trình thời gian mở cửa khoảng từ 3 – 5 phút sẽ có cảnh báo bằng âm thanh để khuyến cáo người dùng không giữ cửa thang máy quá lâu", ông Tiến nói.

Việc giữ cửa thang quá lâu cũng gây ảnh hưởng đến việc sử dụng thang máy của người khác, đặc biệt tại các tòa nhà cao tầng. Đây cũng là lý do chúng ta nên hạn chế vận chuyển đồ đạc bằng thang máy tải khách tại các tòa nhà cao tầng. Khi vận chuyển đồ ra, vào chiếm nhiều thời gian cũng có thể gây hư hỏng bộ điều khiển cửa thang máy.

"Bộ phận kỹ thuật của tòa nhà hỗ trợ cư dân vận chuyển thang máy bằng cách khóa cửa thang để vận chuyển đồ đạc vào trong cabin rồi mới khởi động lại. Đây là tính năng được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đồ đạc. Nếu người sử dụng có nhu cầu hãy nhờ sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật, không nên tự ý tìm cách giữ cửa thang máy", ông TIến chia sẻ thêm.

Ông Tiến cho rằng, các đơn vị sở hữu thang máy cũng cần lưu ý việc treo, dán các thông báo hướng dẫn sử dụng, cảnh báo các tình huống nguy hiểm nhằm phổ biến đến người dùng. Đồng thời tuân thủ quy định về kiểm định, bảo trì – bảo dưỡng thang máy định kỳ nhằm đảm bảo thang máy đang vận hành ổn định, an toàn.