Nữ MC gốc Việt thay Steve Harvey dẫn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ

Theo Variety hôm 5.1, Jeannie Mai và Olivia Culpo được giao vai trò dẫn dắt đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 diễn ra ngày 14.1 tại New Orleans, bang Louisiana (Mỹ). Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý của mùa Miss Universe năm nay, cùng với sự thay đổi về chủ sở hữu, vương miện, đơn vị phát sóng… Trước đó, ngôi sao quyền lực Steve Harvey đã đảm nhận vai trò MC chung kết trong suốt 5 năm (trừ chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cuộc thi bị dời sang tháng 5.2021 do Covid-19).

Jeannie Mai rất hào hứng khi tiếp tục được đồng hành cùng Miss Universe. Lần gần đây nhất, cô đảm nhận vai trò MC hậu trường tại Miss Universe 2014. “Tôi không thể hạnh phúc hơn khi được trở lại với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ bên cạnh tất cả các cô gái tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới đang hội tụ ở New Orleans. Tôi rất vinh dự được đồng hành cùng họ và tất cả những thay đổi kinh ngạc mà tổ chức đã thực hiện trong năm qua để thúc đẩy những câu chuyện của phụ nữ đi xa hơn”, MC gốc Việt chia sẻ.

Về phần Olivia Culpo, đây là lần thứ hai nàng hậu người Mỹ được giao trọng trách dẫn dắt chung kết Miss Universe. Trước đó, cô cùng Mario López đảm nhận vai trò này tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 diễn ra tại Mỹ hồi tháng 5.2021. Người đẹp cảm kích khi được ban tổ chức tin tưởng chọn làm MC chính: “Miss Universe đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi và tôi rất biết ơn về những trải nghiệm mà mình có được với đại gia đình Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi rất tôn trọng sự phát triển không ngừng của tổ chức”.





Cùng với hai MC chính kể trên, Catriona Gray - Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và phóng viên Zuri Hall đảm nhận vai trò MC hậu trường. Bà Paula Shugart - chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ, chia sẻ rằng từ nữ MC tài năng cho đến nhà sản xuất, chủ sở hữu mới là nữ, Miss Universe năm nay thực sự là một cuộc thi được tạo ra bởi những phụ nữ bản lĩnh.

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô gặt hái được nhiều thành công khi dẫn dắt các chương trình nổi tiếng: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real, America’s Test Kitchen: The Next Generation... Nữ MC 44 tuổi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân sau đó lên xe hoa lần hai với nam rapper nổi tiếng Jeezy. Đầu năm 2022, cặp sao vừa đón con đầu lòng.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 khởi tranh tại New Orleans, bang Louisiana (Mỹ) từ đầu tháng 1.2023. Đây là mùa Miss Universe đầu tiên được tổ chức dưới quyền JKN Global Group (công ty do nữ doanh nhân chuyển giới Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip điều hành) sau khi đơn vị này mua lại quyền sở hữu cuộc thi từ IMG. Đại diện của Việt Nam tại Miss Universe năm nay là người đẹp Ngọc Châu. Cô cùng với dàn thí sinh đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đang tất bật với các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi trước khi bước vào những vòng thi quan trọng.