Ngọc Châu nhận tin vui ngay khi nhập cuộc Hoa hậu Hoàn vũ

Tính đến 31.12.2022, siêu phẩm Avatar: The way of water đạt doanh thu 205 tỉ đồng, giữ vị trí ngôi vương phòng vé Việt năm 2022. Bước sang năm mới, Avatar 2 vẫn tiếp tục hái ra tiền khi doanh thu đã tăng lên 230 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam.