Ngọc Châu mang 'Chiếu Cà Mau' đi thi Hoa hậu Hoàn vũ

Chiếu Cà Mau là tác phẩm của Nguyễn Quốc Việt, từng giành giải nhất cuộc thi Thiết kế trang phục dân tộc cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người làng nghề thủ công ở Cà Mau. Thiết kế làm từ lát - một loại cây dại mọc tự nhiên, được các nghệ nhân phơi khô, nhuộm màu rồi đan dệt thành những tấm chiếu mới.

Để phù hợp với vóc dáng của Ngọc Châu cũng như tạo sự nổi bật cho trang phục, nhà thiết kế cùng cộng sự tiến hành chỉnh sửa, thêm nhiều chi tiết so với bản gốc. Phần cánh có những xếp nếp tạo khối 3D, thêm kẽm cho chắc chắn, được dựng như một chiếc quạt đang xoè mang hàm ý đủ đầy, sung túc. Những bó lát được nhuộm màu sặc sỡ mang thông điệp riêng. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc; màu vàng là sự tỏa sáng, lạc quan còn màu xanh và tím là biểu tượng của sự phát triển, sáng tạo.

Phần nón bằng chất liệu mây đan mịn, đỉnh nón là biểu trưng ngôi sao của Hoa hậu Hoàn vũ, được đính kết hoàn toàn bằng hơn 200 viên đá swarovski nhằm truyền tải sức mạnh, ý chí và sự nỗ lực. Đặc biệt hơn, phần tay áo được may cách điệu và in chữ "lộc", với mong muốn mang lại sự may mắn cho Ngọc Châu trong hành trình "chinh chiến" quốc tế.

Nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt nói anh gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý chất liệu. Thông qua tác phẩm của mình, anh mong muốn mang những hình ảnh giản dị của quê nhà để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Sau khi được chỉnh sửa, Ngọc Châu thoải mái hơn khi trình diễn Chiếu Cà Mau. Nhiều khán giả kỳ vọng người đẹp quê Tây Ninh sẽ tỏa sáng khi mang bộ trang phục này lên sân khấu quốc tế.





Cũng trong buổi gặp gỡ, Ngọc Châu chia sẻ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô đặt quyết tâm mang vương miện trở về, song cũng tận hưởng hành trình “chinh chiến" quốc tế. "Tôi đã sẵn sàng 100% để đến Mỹ và đang rất hào hứng với mong ước được chinh phục giấc mơ của mình. Sau quá trình được huấn luyện khắc nghiệt và trang bị các kỹ năng cần thiết, tôi cảm thấy tự tin, quyết tâm và sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu giành được thành tích cao hơn cho Việt Nam", cô nói.

Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt ở Hoa hậu Hoàn vũ, Ngọc Châu chọn cách giữ tinh thần ổn định. Cô duy trì phong độ, luôn nhắc nhở bản thân tiến về phía trước. "Một Ngọc Châu từng đương đầu với nhiều thử thách, giờ đây khắc nghiệt càng nhiều càng khiến Châu quyết tâm nhiều hơn nữa", cô tâm sự.

Được biết Ngọc Châu sẽ sang Mỹ từ ngày 26.12. Cô dành một tuần để tập luyện về kỹ năng ứng xử với chuyên gia, trước khi nhập cuộc tranh tài tại Hoa hậu Hoàn vũ.