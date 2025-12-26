Nữ nhà nông trẻ doanh thu hơn 70 tỉ đồng/năm giành giải thưởng Lương Định Của

Tham dự lễ trao giải có bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga và ông Nguyễn Hoàng Hiệp trao giải thưởng Lương Định Của cho các nhà nông trẻ xuất sắc ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 30 giải thưởng Lương Định Của năm 2025 cho 30 thanh niên đến từ các tỉnh, thành đoàn trên cả nước. Trong 30 gương thanh niên nhận giải, 25 người có doanh thu từ 1 - 10 tỉ đồng/năm, 5 người có doanh thu trên 10 tỉ đồng/năm.

Từ các mô hình của 30 gương thanh niên đã tạo việc làm thường xuyên cho 444 lao động và 733 lao động theo mùa vụ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Là một trong những gương thanh niên có doanh thu lên đến trên 70 tỉ đồng/năm, chị Huỳnh Thị Thơm, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thuận Thành (xã Đức Trọng, Lâm Đồng) đã góp phần nâng tầm nông sản Việt, đưa sản phẩm quê hương chinh phục thị trường quốc tế.

Chị Thơm đã xây dựng doanh nghiệp chuyên cung cấp nông sản tươi, chế biến, cấp đông và sấy khô, với các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và xuất khẩu trực tiếp sang nhiều quốc gia. Mỗi năm, doanh nghiệp của chị tạo việc làm cho 75 lao động.

Chị Huỳnh Thị Thơm nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2025 ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Thơm cho biết, để xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thế giới, cần phải vượt qua rào cản về tiêu chuẩn chất lượng, thủ tục hồ sơ pháp lý và lòng tin đối với khách hàng. Đây là những tiêu chí khó khăn nhất.

"Tôi lấy con người và chuẩn mực làm gốc. Đối với thị trường, tôi tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế; đối với người lao động, tôi rất quan tâm đến vấn đề đào tạo, nâng cao kiến thức và tạo môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện để công ty và người lao động sẽ gắn kết, bền chặt", chị Thơm chia sẻ.

Mỗi bạn trẻ cần có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2025, giải thưởng Lương Định Của bước sang lần trao thứ 20 - một dấu mốc đặc biệt khẳng định uy tín và sức sống bền bỉ của giải thưởng trong đời sống xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, từ hơn 100 hồ sơ của 30 tỉnh, thành, hội đồng xét chọn đã lựa chọn được 30 nhà nông trẻ xuất sắc để trao giải thưởng. Mỗi nhà nông trẻ có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung là ý chí vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm và khát vọng làm giàu chính đáng trên quê hương.

"Các nhà nông trẻ thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho thanh niên nông thôn Việt Nam, lan tỏa tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm và bà Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, trao giải thưởng cho các thanh niên nông thôn xuất sắc ẢNH: ĐÌNH HUY

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng và kỳ vọng các nhà nông trẻ nhận giải thưởng năm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị, trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững và hội nhập.

"Tôi tin tưởng rằng, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, là chủ thể tích cực nhất trong đổi mới tư duy sản xuất, tổ chức kinh doanh nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn. Mỗi bạn trẻ cần phát huy sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.