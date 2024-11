Nữ pháp sư 'Quật mộ trùng ma' trở lại trong phim mới

Bộ phim Đôi bạn học yêu chính thức ra rạp tại Việt Nam Ảnh: Poster phim

Đôi bạn học yêu được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tình cảm Love in the big city nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bộ phim là câu chuyện về đôi bạn thân giữa Jae Hee và Heung Soo. Jae Hee là một cô nàng có tính cách phóng khoáng và tự do, luôn dồi dào năng lượng. Ngược lại Heung Soo lại là một chàng trai hướng nội và khép kín. Hai người có những quan điểm tình yêu trái ngược nhưng lại trở thành bạn thân của nhau.

Trong một lần tình cờ, Jae Hee phát hiện ra được bí mật của Heung Soo, từ đó hai người đã dần trở nên gắn kết hơn khi trở thành bạn chung nhà. Từ đây những tình huống hài hước và hành trình "học yêu" của họ bắt đầu. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn E.Oni do hai diễn viên là Kim Go Eun và Steve Sanghyun Noh thủ vai chính.

Tác phẩm chuyển thể

Một số khán giả cho rằng khi chuyển thể tiểu thuyết Love in the big city thành phim, tác phẩm sẽ dễ dàng mất đi những nét độc đáo của bản gốc, mắc phải sai lầm giống như các bộ phim chuyển thể trước đây khi cố gắng ép câu chuyện trở thành một tình yêu lãng mạn. Tuy nhiên, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẫn giữ được tinh thần và nội dung của tiểu thuyết. Phim được đánh giá cao từ giới phê bình và vinh dự được mời tham dự 6 liên hoan phim quốc tế.

Tuy nhiên việc chuyển thể cũng là rào cản đối với những ai chưa từng đọc qua tiểu thuyết gốc. Một số khán giả nhầm lẫn rằng đây là một bộ phim về tình yêu đã dẫn đến kỳ vọng không được đáp ứng khi xem phim. Ngoài ra, tác phẩm đã gói gọn 15 năm hành trình trưởng thành của hai nhân vật chính qua 118 phút. Tuy đạo diễn đã làm tốt về mặt đảm bảo cốt truyện song vẫn chưa chinh phục được những khán giả khó tính bởi một số phân đoạn khá lê thê, một số khác lại đẩy quá nhanh.

Bộ phim nhận 6 lời mời tham dự liên hoan phim quốc tế Ảnh chụp màn hình trailer phim

Diễn xuất ấn tượng

Kim Go Eun là người đảm nhận vai trò nữ chính trong phim. Cô là nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, sinh năm 1991. Nữ diễn viên từng thử sức qua nhiều vai diễn khác nhau từ điện ảnh đến truyền hình như A muse, Goblin, Coin locker girl... Trong đầu năm 2024, Kim Go Eun gây nên cơn sốt phòng vé Việt với vai diễn nữ pháp sư trong Quật mộ trùng ma. Trong sự nghiệp diễn xuất, cô đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, khẳng định thực lực và khả năng biến hóa qua từng nhân vật.

Đến với Đôi bạn học yêu, Kim Go Eun đã mang đến một Jae Hee đầy cá tính và tự do. Việc đã từng thử qua nhiều dạng vai diễn khác nhau đã giúp Kim Go Eun hoàn thành vai diễn Jae Hee một cách trọn vẹn.

Vai diễn Heung Soo do nam diễn viên người Mỹ gốc Hàn Steve Sanghyun Noh thủ vai. Dù là một cái tên mới trong nền điện ảnh Hàn Quốc nhưng nam diễn viên đã dám thử sức vào một vai diễn có nội tâm phức tạp và khép kín. Tuy nhiên diễn xuất của anh chưa thật sự nổi bật để được nhắc đến nhiều như Kim Go Eun.

Dù không phải là một bộ phim về tình yêu nhưng sự ăn ý giữa Kim Go Eun và Steve Sanghyun Noh tạo nên những pha hài hước lẫn những khoảnh khắc xúc động, mang đến cho khán giả màn ảnh rộng nhiều cung bậc cảm xúc khi theo dõi phim.

Nội dung 'chữa lành'

Bộ phim không tập trung vào những tình huống cao trào hay kịch tính, thay vào đó phim chọn cách khai thác sâu sắc những cảm xúc giản dị và gần gũi. Điều này dẫn đến một số ý kiến cho rằng phim chưa thực sự ấn tượng và nhàm chán đối với một số khán giả. Tuy nhiên, những khoảnh khắc hài hước xen lẫn căng thẳng trong cảm xúc của Jae Hee và Heung Soo đã tạo nên một bức tranh chân thực về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành.

Đôi bạn học yêu chiếm cảm tình khán giả bằng những thước phim đơn giản. Sự tự nhiên và chân thật trong cách xây dựng câu chuyện cộng với sự kết hợp giữa Kim Go Eun và Steve Sanghyun Noh, đã giúp bộ phim đạt được thành công.

Đôi bạn học yêu nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả Ảnh chụp màn hình trailer phim

Đôi bạn học yêu nhận được những đánh giá tích cực từ khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Tại Việt Nam, Đôi bạn học yêu chính thức ra mắt khán giả vào ngày 8.11 bởi CJ HK Entertainment.