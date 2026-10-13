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    Nữ quân nhân xinh đẹp tham dự ABU Song Festival 2026 tại Sri Lanka là ai?

    Lạc Xuân
    Lạc Xuân
    Á quân Sao Mai An Thu An được VTV chọn đại diện Việt Nam tham dự ABU Song Festival 2026, diễn ra tại Sri Lanka ngày 2.11. Nữ ca sĩ kỳ vọng giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế qua phần trình diễn được đầu tư chỉn chu.
    Nữ quân nhân xinh đẹp tham dự ABU Song Festival 2026 tại Sri Lanka là ai? - Ảnh 1.

    An Thu An bày tỏ việc được tham dự ABU Song Festival là cột mốc vô cùng đặc biệt và tự hào trên hành trình âm nhạc của cô

    Ảnh: NVCC

    An Thu An mang giai điệu quan họ Bắc Ninh sang Sri Lanka

    Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ca sĩ An Thu An được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự ABU Song Festival 2026, diễn ra ngày 2.11 tại Colombo, Sri Lanka. Nữ ca sĩ dự kiến trình diễn Hoa thơm bướm lượn, làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được làm mới bằng bản phối hiện đại của nhạc sĩ Lê Anh Thủy (từng đồng hành cùng An Thu An từ MV đầu tay Tứ thân).

    Việc lựa chọn An Thu An góp phần đưa một làn điệu dân ca đặc trưng của Việt Nam đến với khán giả quốc tế, qua cách tiếp cận kết hợp chất liệu truyền thống và âm nhạc đương đại.

    Chia sẻ về cơ hội này, An Thu An bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện Việt Nam góp mặt tại một sự kiện âm nhạc quốc tế. Nữ ca sĩ cho biết: “Là một nghệ sĩ trẻ, và đặc biệt hơn là một quân nhân mang trong mình niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được khoác lên mình tà áo truyền thống và cất cao câu hát dân ca quan họ giữa đại hội âm nhạc quốc tế ABU Song Festival 2026 là giấc mơ vô cùng lớn đối với An. An cảm thấy trái tim mình đập liên hồi vì hãnh diện và biết ơn”.

    Theo An Thu An, đây không chỉ là dịp giới thiệu âm hưởng dân gian đương đại đến khán giả quốc tế mà còn là cơ hội để cô bày tỏ lòng biết ơn đối với VTV, quân đội và khán giả đã tin tưởng, đồng hành. Nữ ca sĩ cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến phần trình diễn chỉn chu, qua đó giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

    An Thu An quê Ninh Bình, từng giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2022 ở dòng nhạc dân gian. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc biểu diễn tại Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, hiện công tác với vai trò ca sĩ - quân nhân tại Đoàn Văn công Quân khu 1. Theo đuổi dòng nhạc dân gian, nữ ca sĩ hướng đến cách thể hiện các chất liệu truyền thống trong đời sống âm nhạc hiện đại.

    Nữ quân nhân xinh đẹp tham dự ABU Song Festival 2026 tại Sri Lanka là ai? - Ảnh 2.
    Nữ quân nhân xinh đẹp tham dự ABU Song Festival 2026 tại Sri Lanka là ai? - Ảnh 3.

    Nữ ca sĩ từng đoạt giải Người đẹp Tài năng và vào top 10 cuộc thi Người đẹp Hoa Lư (Hoa khôi tỉnh Ninh Bình) khi vừa tròn 18 tuổi

    Ảnh: NVCC

    Năm 2024, An Thu An phát hành MV Tứ thân, một dấu mốc trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Bản audio của ca khúc được sử dụng trong gần 10.000 video trên TikTok, trong đó có nhiều video giới thiệu vẻ đẹp Việt phục và trang phục truyền thống Việt Nam.

    Nữ quân nhân xinh đẹp tham dự ABU Song Festival 2026 tại Sri Lanka là ai? - Ảnh 4.

    Sự góp mặt của An Thu An tiếp nối hành trình giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến khán giả quốc tế

    Ảnh: NVCC

    ABU Song Festival là liên hoan ca nhạc thường niên do Liên minh Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức, quy tụ nghệ sĩ đại diện nhiều quốc gia trong khu vực. Năm 2026, sự kiện diễn ra lần thứ 15 tại Stein Studios, Colombo, Sri Lanka, trong khuôn khổ Hội nghị Đại hội đồng ABU lần thứ 63. Đài MTV Sri Lanka là đơn vị chủ nhà. Trước An Thu An, Việt Nam từng có nhiều nghệ sĩ tham dự chương trình như Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Dương Hoàng Yến và Ngũ Cung.

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    An Thu An VTV ABU Song Festival Nữ quân nhân âm nhạc

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