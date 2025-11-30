'Sao mai' Nguyễn Ngọc Anh 'đọ giọng' với chồng trẻ

Giọng hát nội lực, phong cách biểu diễn nữ tính cùng sự tự tin đã giúp nữ ca sĩ sinh năm 1981 hoàn toàn chiếm trọn cảm tình khán giả. Ở tuổi 45, Ngọc Anh vẫn giữ phong độ vững chắc và nhan sắc ấn tượng. Nhiều người cho rằng cô đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp, song hành với hạnh phúc viên mãn bên người đàn ông đồng điệu về nghệ thuật lẫn cuộc sống.

'Sao mai' Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức cùng thể hiện ca khúc 'Ngàn ước mơ Việt Nam' trong gala Công dân số: Chìa khóa vàng mở tương lai ẢNH: NVCC

Câu chuyện của Ngọc Anh trước khi gặp Tô Minh Đức cũng từng có nhiều đắng cay, từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và làm mẹ đơn thân. Những năm tháng đó, cô âm thầm nuôi con và theo đuổi đam mê âm nhạc. Nhưng kể từ khi quen người bạn đời kém 3 tuổi, mọi thứ như bước sang một trang mới. Âm nhạc đã kết nối họ, và cùng nhau, họ xây dựng một tổ ấm nơi sự đồng điệu và sẻ chia giữa hai người giúp cả nghệ thuật và cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

Nhạc sĩ - ca sĩ Tô Minh Đức không chỉ là bạn đời mà còn là tri kỷ âm nhạc, người đứng sau hỗ trợ mọi dự án của vợ. Anh giữ vai trò sản xuất, sáng tác, định hướng âm nhạc cho cô, giúp từng sản phẩm của Ngọc Anh tỏa sáng hơn. Không chỉ gắn kết trên sân khấu, cặp đôi còn cùng nhau vun vén tổ ấm: bên những giờ thu âm, họ cùng chăm sóc con gái, cùng tham gia các kế hoạch chung, cùng chơi golf thư giãn để giữ cân bằng giữa đam mê và đời thường. Chính sự chia sẻ ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ mối quan hệ giữa họ.

Nguyễn Ngọc Anh được đánh giá là giọng ca nội lực, truyền cảm ẢNH: NVCC

Album Lời hẹn ước được ra mắt trong năm 2025 với sự giúp sức của chính Tô Minh Đức, cùng nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Hồ Hoài Anh, Sơn Thạch, Phạm Thanh Hà… đã nhận được nhiều lời khen về phần phối khí, cách xử lý ca khúc và sự chín muồi trong giọng hát của Ngọc Anh.

Những ca khúc như Khép lại dở dang, Đồng sàng dị mộng hay các sáng tác mới được phối mới đã chứng tỏ cô không đánh mất phong độ, trái lại còn có bước tiến mới, trẻ trung, đa dạng nhưng vẫn giữ được chất nhạc trữ tình, tinh tế.

Việc gửi gắm niềm tin vào ông xã cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống khiến chính Ngọc Anh thừa nhận: hôn nhân hạnh phúc, sự đồng hành của người bạn đời giúp cô thăng hoa hơn trên sân khấu và trong từng dự án nghệ thuật. Và đêm 29.11 vừa qua, khi tiếng hát của họ vang lên trên sóng VTV, khán giả không chỉ nghe thấy âm nhạc, mà còn cảm nhận được một tình yêu, một sự đồng điệu sâu sắc và bền chặt.

Nguyễn Ngọc Anh tại Gala Công dân số ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh nhiều giọng ca trẻ mới liên tục xuất hiện, "sao mai" Nguyễn Ngọc Anh khẳng định cô không chỉ giữ được phong cách và tệp khán giả riêng, mà còn chứng minh sức bật mạnh mẽ qua album mới và những lần xuất hiện trên sân khấu chất lượng.

Ở tuổi 45, bên cạnh người đàn ông tài năng, chung nhịp đam mê, Nguyễn Ngọc Anh càng khiến người nghe, người xem, và có lẽ cả chính cô, cảm thấy thanh thản, kiêu hãnh, và mãn nguyện hơn bao giờ hết.