Nữ rapper gây chú ý với vòng eo 59 cm là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
27/03/2026 13:55 GMT+7

Xuất hiện nổi bật tại một sự kiện thời trang, Saabirose gây chú ý với phong cách gợi cảm. Thiết kế táo bạo giúp nữ rapper khoe trọn đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo thon gọn 59 cm.

Sự kiện thời trang mới đây quy tụ nhiều gương mặt trẻ như JSOL, 52Hz, Mỹ Mỹ, nhóm UPRIZE, tạo nên bức tranh đa sắc về phong cách của thế hệ nghệ sĩ gen Z. Trong khi các khách mời khác lựa chọn hướng tiếp cận an toàn hoặc mang đậm tinh thần Y2K, Saabirose vẫn trung thành với phong cách cá tính, nổi loạn - yếu tố đã giúp cô ghi dấu ấn ngay từ những ngày đầu hoạt động. Không chỉ dừng lại ở việc khoe vóc dáng, nữ rapper còn cho thấy sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng và biến hóa hình ảnh phù hợp với từng sự kiện.

Nữ rapper gây chú ý với vòng eo 59cm là ai? - Ảnh 1.
Nữ rapper gây chú ý với vòng eo 59cm là ai? - Ảnh 2.

Rapper Saabirose tên thật là Trần Thùy Dương, sinh năm 2002, đến từ Huế. Cô từng gây chú ý khi tham gia Rap Việt mùa 4

Trước đó, Saabirose đã gây chú ý khi tham gia Rap Việt mùa 4 với vai trò học trò của Suboi. Phong cách thời trang của cô khi ấy mang đậm tinh thần “chiến binh” với các gam màu tương phản mạnh, layering phụ kiện dày đặc và lối make up sắc sảo. Những yếu tố này góp phần xây dựng hình tượng gai góc, khác biệt giữa dàn thí sinh.

Tiếp nối hành trình, Saabirose ghi danh tại Em xinh say hi, nơi cô tiếp tục khẳng định sức hút không chỉ ở âm nhạc mà còn ở phong cách cá nhân. Điểm đáng chú ý ở giọng ca Kẻ săn cá là khả năng biến hóa linh hoạt, lúc cắt xẻ táo bạo, khi thì nữ tính, tạo cảm giác mới mẻ với công chúng.

Bên cạnh gu thời trang, ngoại hình cũng là lợi thế giúp Saabirose nổi bật. Cô sở hữu vóc dáng cân đối với vòng eo chỉ 59 cm, con số khiến nhiều phái đẹp ao ước. Nữ nghệ sĩ cho biết thường xuyên tập pilates để duy trì sự dẻo dai và săn chắc, từ đó tự tin diện các thiết kế croptop, bikini hay trang phục ôm sát.

Ngoài Saabirose, sự kiện thời trang của Marc Jacobs còn có sự góp mặt của dàn sao trẻ gồm JSOL, 52Hz, Mỹ Mỹ, nhóm UPRIZE...

JSOL chọn áo khoác dáng ngắn kết hợp cùng quần baggy và giày thể thao đậm chất Y2K để check in tại sự kiện

Mỹ Mỹ đặt mẫu túi xách làm trung tâm của bộ trang phục mang phong cách Y2K, bên cạnh áo crop top khoe vòng eo thể thao và quần baggy bụi bặm

Thành viên của nhóm UPRIZE trình diễn các biến thể đa dạng từ chất liệu denim và họa tiết monogram jacquard. Nhóm nhạc chuộng các mẫu túi xách cỡ lớn phối cùng áo không tay, quần baggy bụi bặm phi giới tính

Ca sĩ 52Hz tạo dáng với đông đảo ánh mắt dõi theo từ người hâm mộ ngoài khuôn viên sự kiện. Cô dần khẳng định mốc sự nghiệp song hành cùng con đường khám phá phong cách bản thân

Tin liên quan

Rapper Pháo sau MV ‘Sự nghiệp chướng’ gây tranh cãi

Rapper Pháo sau MV ‘Sự nghiệp chướng’ gây tranh cãi

Sau MV 'Sự nghiệp chướng' gây bão rồi kéo theo nhiều tranh cãi, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003) đang cho thấy nỗ lực định hình lại hình ảnh và con đường nghề nghiệp của mình.

Khám phá thêm chủ đề

Rapper Saabirose rapper Saabirose gợi cảm
