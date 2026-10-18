Nữ siêu mẫu gác sự nghiệp vì gia đình, cuộc sống bên chồng Tây giờ ra sao?

Ngọc Nga xuất thân là một vận động viên aerobic, sau đó cô chuyển sang làm vũ công rồi rẽ hướng hoạt động ở lĩnh vực người mẫu. Theo diễn viên Cô dâu hào môn, khi bước chân sang con đường người mẫu, thời điểm bấy giờ không có nhiều trường lớp đào tạo nên cô và các đồng nghiệp chủ yếu học hỏi lẫn nhau. Thời điểm đó, khi thấy bất kỳ tờ tạp chí nào, cô đều sưu tầm để xem và trau dồi kinh nghiệm cho chính mình.

Thời điểm đó, Ngọc Nga gặp ca sĩ Cindy Thái Tài và được chỉ dạy những kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu của một người mẫu chuyên nghiệp. Với cô, đây là một cột mốc khó quên vì “từ đó mới có cái tên Ngọc Nga của ngày hôm nay”.

Nhan sắc quyến rũ của người mẫu Ngọc Nga ở tuổi U.50 Ảnh: NVCC

Chân dài 7X thừa nhận cô bén duyên với diễn xuất một cách tự nhiên, bởi trước đó cô cũng chỉ là tay ngang ở lĩnh vực này. Tình cờ gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và được ngỏ ý đến với buổi casting Những cô gái chân dài, Ngọc Nga quyết định tham gia. “Rồi tôi trúng vai, vậy là tôi đi làm thôi, biết sao thì diễn vậy. Từ đó, tôi bén duyên luôn với điện ảnh”, cô chia sẻ.

Ngã rẽ trong sự nghiệp của Ngọc Nga

Ngọc Nga tâm sự thời điểm bắt đầu với bộ phim Những cô gái chân dài, cô được mọi người biết đến khá nhiều. Đến năm 2007 - 2008, nữ người mẫu thừa nhận sự nghiệp có phần chững lại vì có những lựa chọn khác cho cuộc sống của mình. Chia sẻ về cột mốc này, diễn viên phim Chị chị em em 2 chia sẻ: “Đó là lựa chọn giữa sự nghiệp của riêng mình và sự nghiệp của gia đình. Nếu như tôi không tham gia vun vén gia đình, thì nó có công bằng không?”.

Ngọc Nga chia sẻ vì tính chất công việc nên có những thời điểm, cô gần như vắng mặt trong nhà để đi quay hình, trình diễn. Thế nhưng sau những phút thăng hoa đó, cô tự hỏi bản thân rằng: “Mình làm vậy có đúng không?”. Theo chân dài 7X, đó là cách để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân nhưng lại không đúng với gia đình, đặc biệt là con cái. “Vì vậy tôi quyết định ngưng, sự nghiệp riêng của tôi gác sang một bên. Từ đó, tên của tôi mất hẳn trong làng thời trang”, cô nhìn nhận.

Sau khi cuộc sống gia đình ổn định, Ngọc Nga dần trở lại với các vai diễn điện ảnh, thỉnh thoảng xuất hiện ở các show thời trang Ảnh: NVCC

Trong quãng thời gian vắng bóng trong showbiz, Ngọc Nga vừa chăm sóc các con, vừa cùng chồng quán xuyến công việc kinh doanh. Nữ người mẫu chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lựa chọn này. “Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Cho đến khi mỗi bé quyết định đi du học, tôi nhận ra mình đã quyết định đúng khi đã dành hết thời gian đó để nhìn ngắm, gần gũi con. Tôi thấy mình không làm sai”, cô bộc bạch.

Nói thêm về quan điểm dạy con, Ngọc Nga tiết lộ cô và chồng Tây có thỏa thuận rằng “mẹ ác ma, cha thiên sứ”. Từ khi các bé còn nhỏ, cô đã nghiêm khắc, để các con theo học các môn năng khiếu mà mình mong muốn. “Nhưng vợ chồng tôi cùng quan điểm rằng khi con bắt đầu có chính kiến thì mình phải lắng nghe, làm bạn của con”, cô nói.

Hiện tại, các con của Ngọc Nga đều học tập ở nước ngoài, trong đó có bé thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ mẹ. Cô kể: "Tôi từng năn nỉ con ở với mình thêm vài năm rồi hãy đi, nhưng con nhất định phải đi vì đó là đam mê tuổi trẻ. Tôi nghĩ bé giống mình ngày xưa thôi. Chẳng hạn như khi tôi nói mình không có tiền đóng, con vẫn xin được học bổng để đi".