Nữ sinh Á khoa kỳ thi đánh giá năng lực: 'Chưa từng học luyện thi nào'

Với sự cố gắng, chăm chỉ trong học tập và sự chuẩn bị kiến thức thi đánh giá năng lực vững vàng, Nguyễn Trà My, học sinh lớp 12 Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) là Á khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức với số điểm 1.087/1.200 (thấp hơn thủ khoa 4 điểm).

Nguyễn Trà My, á khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023

Trao đổi với chúng tôi, Trà My cho biết: “Mình có kiến thức tốt ở tất cả các môn học nên mình đã mạnh dạn đăng ký thi. Mình đặt mục tiêu đạt điểm cao ở kỳ thi đánh giá năng lực lần này. Sau khi rời khỏi phòng thi, mình cảm thấy hài lòng vì mình đã làm bài một cách trọn vẹn hết sức mình. Khi thi xong, mình đoán đạt được khoảng 1.000 điểm không ngờ kết quả ngoài mong đợi”.

Trong quá trình học tập, Trà My luôn tự giác học và tự tạo động lực cho chính mình bằng cách đặt ra các mục tiêu trước cho bản thân để cố gắng đạt được. Theo Trà My, bất kỳ môn học nào cũng phải học đều, học từ gốc.

“Mình không có tham gia học các khóa luyện thi đánh giá năng lực. Mình tự học ở nhà. Mình lên các hội, nhóm trên mạng xã hội để tìm tài liệu ôn thi, học hỏi kỹ năng giải đề và cách thức ôn tập hiệu quả. Giải đề thi càng nhiều, mình mới biết được ưu và khuyết điểm của bản thân và không mất quá nhiều thời gian cho những phần nội dung mình đã nắm vững”, nữ sinh đạt danh hiệu Á khoa của kỳ thi này chia sẻ.

Trà My luôn cố gắng học tập chăm chỉ để đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực, Trà My cho rằng yếu tố quan trọng nhất là thí sinh phải giữ tâm lý thoải mái, tự tin và không đặt quá nhiều áp lực. Nói về bí quyết học tập, nữ sinh chia sẻ: “Mình không có bí quyết cao siêu đâu, chủ yếu là mình sắp xếp thời gian một cách khoa học để học tập và ôn luyện hiệu quả nhất. Mình tập trung nghe giảng và cố gắng hiểu, nắm bắt được bài giảng của các môn trên lớp. Mình luôn cố gắng nắm vững kiến thức sách giáo khoa để làm nền tảng cho quá trình luyện thi đánh giá năng lực”.

Từ đầu năm lớp 12, Trà My bắt đầu luyện thi đánh giá năng lực. Sau giờ học tại trường, Trà My sẽ dành thời gian ôn lại bài học trên lớp, đọc kỹ các nội dung trong sách giáo khoa. Đối với các dạng câu hỏi trong đề thi, My sẽ ôn luyện thật kỹ từng phần. 1 tháng trước khi thi, mỗi tuần Trà My cố gắng giải 5-7 đề thi thử để kiểm tra kiến thức của bản thân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình làm bài.

Với số điểm 1.087/1.200 trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 2023 và đạt danh hiệu Á khoa, Trà My đã đặt chân bước vào giảng đường đại học. Nữ sinh dự định dùng số điểm này xét tuyển vào ngành Tài chính quốc tế của Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở tại TP.HCM).

Chia sẻ về thành tích đạt được kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM của Trà My, bà Lê Thiên Thư, giáo viên Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Trà My cho biết: Tôi cảm thấy hồi hộp, vì trước đó, tôi đã biết Trà My sai rất ít câu. Tôi và cả lớp rất tin tưởng năng lực Trà My. Khi chờ đợi đã thành hiện thực, tôi rất tự hào. My rất tự lập và thông minh. Trà My học đều tất cả các môn, tiếp thu nhanh và tự rèn luyện rất nhiều".

Được biết sáng 4.4, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của hơn 88.000 thí sinh. Thí sinh có điểm thi cao nhất là 1.091 điểm và thấp nhất là 238 điểm.