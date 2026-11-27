Trần Như Mai Anh là 1 trong 6 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc với điểm số tuyệt đối 4.0 tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đợt này ảnh: N.Q

Sáng 27.11, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho 8 tân tiến sĩ, 270 tân thạc sĩ và 3.576 tân cử nhân, kỹ sư và kiến trúc sư.

Trong đợt tốt nghiệp tháng 11 này, trường khen tặng Cúp toàn năng cho 11 sinh viên tiêu biểu đại diện cho mỗi khoa, trong đó có 10 sinh viên xếp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, có tổng cộng 52 sinh viên của các khoa được trao tặng Huy chương vàng tốt nghiệp.

Cũng dịp này, trường tặng giấy khen cho 5 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn thời gian quy định một năm, 5 sinh viên có điểm trung bình tích lũy ngành đứng đầu khóa ngành và 5 sinh viên hệ vừa học vừa làm có thành tích học tập đứng đầu khóa học.

Đáng chú ý, trong đợt này, 6 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0, gồm: Trần Như Mai Anh (khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính), Dương Hồ Nam (khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính), Nguyễn Ngọc Song Thương (khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính), Nguyễn Tiến Khoa (khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính), Nguyễn Tất Phú (khoa Quản lý công nghiệp), Diệp Thanh Hoàng (khoa Kỹ thuật hóa học).

Nhờ sự kỷ luật, tính chủ động và nhịp độ ổn định

Trần Như Mai Anh (22 tuổi) được trường trao Cúp toàn năng và Huy chương vàng trong lễ tốt nghiệp, với thành tích thủ khoa đầu ra đạt điểm trung bình tích lũy 4.0 cùng chứng chỉ TOEIC 990 - đều ở mức tuyệt đối.

Nhờ điểm trung bình tích lũy cao, Mai Anh giành học bổng khuyến khích học tập cả 7 học kỳ. Ngoài ra, nữ sinh đạt 9/10 điểm đồ án tốt nghiệp, là tác giả bài báo khoa học về ki-ốt cảm biến dựa trên dữ liệu sinh trắc học, được đăng tải tại Hội nghị quốc tế lần thứ hai về truy cập không gian thông minh và ứng dụng (IAAA 2026).

Nữ thủ khoa còn sở hữu chứng chỉ tiếng Anh TOEIC listening & reading đạt mức tuyệt đối - 990/990, thuộc diện hiếm. Trước đó, Trần Như Mai Anh từng là á khoa đầu vào với 1.087/1.200 điểm đánh kỳ thi giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.

Để đạt được kết quả này, theo nữ thủ khoa, điều quan trọng nhất để cân bằng việc học và các hoạt động khác là biết quản lý và dự trù thời gian hợp lý. Mai Anh chia sẻ: "Em cố gắng duy trì việc học xuyên suốt học kỳ, từ việc tham gia các buổi giảng, chủ động ôn tập đến làm quiz thường xuyên, thay vì đợi đến gần kỳ thi mới bắt đầu học. Điều này giúp em nắm chắc kiến thức và tránh tình trạng quá tải vào cuối kỳ".

"Em nghĩ rằng để duy trì sự bền bỉ trong suốt 4 năm, không nhất thiết phải luôn cố gắng hết sức trong từng thời điểm, mà quan trọng là giữ được sự kỷ luật, tính chủ động và nhịp độ ổn định. Chính những lần vượt qua các giai đoạn bận rộn như vậy cũng là trải nghiệm đáng nhớ, giúp em trưởng thành hơn trong cách quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với những mục tiêu mình đã đặt ra", Mai Anh nói thêm.

Nói về kế hoạch sắp tới, Mai Anh cho biết ở thời điểm hiện tại muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế trước khi thực hiện ước mơ du học thạc sĩ tại Đức. Cô nghĩ rằng, việc trực tiếp tham gia vào các dự án, tiếp xúc với công nghệ đang được ứng dụng trên thị trường và hiểu cách doanh nghiệp giải quyết những bài toán thực tế sẽ giúp bản thân có thêm nhiều góc nhìn cũng như kinh nghiệm thực chiến.

"Em vẫn luôn mong muốn tiếp tục mở rộng kiến thức và phát triển bản thân, không chỉ về chuyên môn kỹ thuật mà còn ở những kỹ năng và lĩnh vực khác. Em nghĩ rằng học tập là một hành trình liên tục và có nhiều cách để tiếp cận tri thức, không nhất thiết chỉ giới hạn trong môi trường đại học", nữ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bày tỏ.