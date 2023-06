Nữ sinh 'cầu cứu' công an vì quên giấy tờ sát giờ thi

Chiều 28.6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào làm bài môn thi toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.



Thí sinh Nguyễn Trần Thương Huyền "cầu cứu" cán bộ công an vì quên giấy tờ ở nhà ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên tại điểm thi Trường THCS Khương Đình (Q.Thanh Xuân), hàng trăm thí sinh có mặt từ rất sớm. Thời tiết trưa nay tại Hà Nội oi bức nên các thí sinh cũng nhanh chân bước vào phòng thi.

Đáng chú ý, khi gần đến giờ thi, thí sinh Nguyễn Trần Thương Huyền phát hiện mình bị quên thẻ dự thi cùng căn cước công dân ở nhà bà ngoại tại phố Nguyễn Ngọc Vũ, cách điểm thi khoảng 3 km.

Sau khi phát hiện bản thân quên mang giấy tờ, Huyền vội chạy ra cổng điểm thi nhờ lực lượng công an hỗ trợ với tâm trạng lo lắng, bất an. Đặc biệt, tâm trạng của em càng lo lắng hơn khi chiến sĩ công an P.Khương Đình (Q.Thanh Xuân) gọi 2 cuộc liên tiếp mà mẹ Huyền không nghe điện thoại.

Sau nhiều cuộc điện thoại, mẹ thí sinh đã nghe máy ĐÌNH HUY

"Cháu cứ bình tĩnh, chú sẽ nhắn tin xem mẹ trả lời lại không vì nhỡ số điện thoại lạ mẹ chưa nghe. Trong trường hợp nếu người nhà không nghe máy, lực lượng công an sẽ hỗ trợ về tận nhà tìm giấy tờ giúp", cán bộ Công an P.Khương Đình trấn an Huyền.

Khoảng 5 phút sau, cán bộ công an gọi tiếp cuộc điện thoại cho mẹ thí sinh Huyền thì đầu dây bên kia trả lời. "Chị có phải mẹ cháu Huyền không?", cán bộ công an hỏi rồi đưa máy cho hai mẹ con nói chuyện.

Nhận được thông tin con để quên giấy tờ, chị Trần Thu Trang (mẹ Huyền) vội đi xe máy từ nhà đến điểm thi. Trong lúc chờ đợi mẹ mang giấy tờ đến, Huyền cũng nhận được lời động viên từ lực lượng thanh niên tình nguyện nên tâm lý của em đã có phần ổn định.

Chị Trang đã đến kịp thời để đưa giấy tờ cho con gái ĐÌNH HUY

Khoảng gần 14 giờ (thời điểm các thí sinh khác đã có mặt tại phòng thi), chị Trang đã có mặt kịp thời để đưa giấy tờ cho con gái.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trang cho biết khi đang đi trên đường, về gần tới nhà thì chị thấy cuộc gọi đến. Tuy nhiên, sau khi dừng xe thấy số lạ chị tiếp tục đi.

"Thấy cuộc gọi thứ 2 đến, tôi đoán chắc ai đó có việc nên rút điện thoại ra định nghe máy thì đúng lúc một xe máy khác tạt đầu làm tôi bị ngã ra đường. Cũng may, xe bị ngã nhưng người không xây xát gì. Sau đó, tôi gọi lại thì nhận được câu hỏi "có phải mẹ cháu Huyền không" khiến tôi vô cùng lo lắng vì nghĩ có việc gì rồi", chị Trang nói và cho hay sau khi nhận được cuộc điện thoại thứ 3 chị nghe máy thì nhận được thông tin con gái không mang giấy tờ.

Theo chị Trang, trước khi đưa con đi thi, chị đã căn dặn con mang đầy đủ giấy tờ đi. Tuy nhiên, lúc đi giày, phần vì vội con lại để giấy tờ ngay ở ngăn tủ để giày dép. "Cũng may nhà tôi ở gần nên đã về lấy kịp thời cho cháu. Nghe thấy con quên đồ, tôi cũng hốt hoảng và lo lắng lắm", chị Trang chia sẻ.

Một nữ sinh khác bị quên máy tính được thanh niên tình nguyện giúp đỡ đi tìm phụ huynh để lấy đồ đạc ĐÌNH HUY

Sau khi đưa giấy tờ cho con, chị Trang gửi lời cảm ơn lực lượng công an, tình nguyện viên đã hỗ trợ con gái trong lúc thiếu giấy tờ phục vụ kỳ thi quan trọng này.