Nữ sinh giành được 4 học bổng trị giá gần 3 tỉ đồng

Nhận tin mình đạt được học bổng toàn phần, Dương không giấu nổi niềm vui. Sau nhiều tháng chuẩn bị, cuối cùng sự nỗ lực đã được đền đáp. “Cảm giác như vỡ òa vì cuối cùng may mắn đã mỉm cười”, Dương chia sẻ.

Ngay trong năm đầu tiên nộp hồ sơ, Dương chinh phục tổng cộng bốn học bổng danh giá. Trong đó, học bổng Chính phủ Ý Invest Your Talent in Italy trị giá khoảng 800 triệu đồng, UniTrento Scholarship tại University of Trento (Ý) trị giá khoảng 900 triệu đồng, MSc International Scholarship tại BI Norwegian Business School (Na Uy) trị giá khoảng 800 triệu đồng và học bổng 70% học phí tại Central European University (Áo) trị giá khoảng 500 triệu đồng. Tổng giá trị các học bổng Dương đạt được lên tới gần 3 tỉ đồng.

Thùy Dương tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương ẢNH: NVCC

Giữa 4 cơ hội du học nước ngoài, Dương chọn theo học tại BI Norwegian Business School (Na Uy) với chuyên ngành tài chính. “Đây là một trong 50 trường kinh doanh hàng đầu châu Âu theo xếp hạng Financial Times 2024, đồng thời thuộc 1% trường kinh doanh trên thế giới đạt chứng nhận Triple Crown. Tài chính là ngành thế mạnh của trường, được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhờ tính ứng dụng và thực tiễn”, Dương nói.

Ngoài yếu tố học thuật, Dương cho biết Na Uy còn hấp dẫn cô bởi chất lượng sống cao, môi trường lý tưởng để học tập và trải nghiệm.

Chuẩn bị săn học bổng trong 6 tháng

Để có được thành quả, Dương mất khoảng sáu tháng chuẩn bị hồ sơ gồm CV, thư giới thiệu, bài luận. Thực tế, kế hoạch được ấp ủ từ cuối năm 2022, khi cô còn học năm 3. Dương kiên trì giữ GPA cao, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa và đi làm thêm. Sau đó, cô ôn thi IELTS, song song với việc hoàn thiện từng chi tiết trong hồ sơ.

“Khó khăn lớn nhất là viết bài luận ngắn gọn nhưng phải thể hiện được năng lực và động lực cá nhân. Mình chủ động kết nối với những anh chị đi trước để xin góp ý, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của hội đồng học bổng”, Dương chia sẻ.

Trong thời gian nộp học bổng, lịch trình mỗi ngày của Dương gần như kín mít. Ban ngày đi làm, chiều tối dạy gia sư, tối lại học IELTS và soạn hồ sơ. Thời gian dành cho vui chơi, nghỉ ngơi giảm xuống tối đa. Dương thừa nhận phải đánh đổi nhiều, thậm chí cắt giảm cả giấc ngủ để tận dụng thời gian.

Xuất phát điểm là sinh viên kinh tế đối ngoại, ban đầu Dương từng định hướng theo nghiên cứu học thuật. Nhưng sau nhiều trải nghiệm thực tế, Dương nhận ra môi trường doanh nghiệp mới là nơi phù hợp. Ngành tài chính trở thành lựa chọn lý tưởng với Dương, lĩnh vực này mở ra cơ hội tiếp cận đa dạng hoạt động như đầu tư, cho vay, tín dụng, điều phối vốn và các nghiệp vụ ngân hàng, những yếu tố đóng vai trò cốt lõi trong vận hành và phát triển kinh tế.

Trong dài hạn, Dương mong muốn phát triển sự nghiệp tại các vị trí chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, như tư vấn doanh nghiệp, hay phân tích đầu tư tại các công ty tư vấn và ngân hàng.

Thùy Dương trong trang phục áo dài tại Na Uy ẢNH: NVCC



Theo bà Ngân Trần, người sáng lập dự án Scholarship Mentor Hub, thạc sĩ Erasmus Mundus liên kết giữa ĐH Bonn (Đức) và ĐH Cattolica (Ý), người hướng dẫn của Thùy Dương trong quá trình xin học bổng, nhận xét: “Suốt thời gian làm việc cùng, tôi ấn tượng nhất ở Thùy Dương là bạn rất rõ ràng về điều mình thích và kiên định với tầm nhìn dài hạn. Bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận thử thách và sẵn sàng từ bỏ những lựa chọn an toàn về tài chính, kể cả học bổng toàn phần, để theo đuổi con đường sự nghiệp bền vững hơn. Ở tuổi trẻ như bạn, hiếm ai dám làm điều đó. Tôi tin chính sự lựa chọn này sẽ đưa Dương đi xa”.