Nữ sinh giành học bổng trị giá 2 tỉ đồng

Nguyễn Thị Thanh Hiền (18 tuổi), học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Đà Nẵng), đã giành học bổng toàn phần Hiệp định Hungary (Stipendium Hungaricum), National Taiwan University (Đài Loan), National Taiwan Normal University (Đài Loan), Yuan Ze Univeristy (Đài Loan), tổng giá trị học bổng mà Hiền nhận được ước tính trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Bất ngờ vì biết mình nhận được học bổng

Khoảnh khắc biết tin mình trúng tuyển, Hiền không giấu được sự xúc động. “Đó là sự mãn nguyện, vì mọi nỗ lực và chờ đợi gần nửa năm là xứng đáng. Và hơn hết, mình biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ để hành trình này có thể đi đến một cái kết trọn vẹn”, Hiền chia sẻ.

Lý do mà Hiền chọn học tại Hungary đến từ mong muốn được thử sức với hành trình săn học bổng toàn phần quốc tế. “Hungary có nền giáo dục lâu đời và trường Eötvös Loránd University (ELTE) nơi mà mình quyết định theo học có nhiều cựu sinh viên đạt giải Nobel, mình tin đây là cơ hội đáng giá để trải nghiệm”, Hiền kể.

Hiền cho biết mọi nỗ lực và chờ đợi gần nửa năm là xứng đáng khi cô nhận được học bổng ẢNH: NVCC

Từ những ngày đầu tìm kiếm thông tin, Hiền đã gặp phải nhiều sự bỡ ngỡ. “Học bổng thì rất nhiều, nhưng với bậc cử nhân, suất toàn phần không quá đa dạng. Tìm được học bổng phù hợp với mình là điều khó khăn. Vì lần đầu nên mình vừa hoang mang, vừa háo hức, nhưng vẫn chọn tâm thế cứ thử hết mình, thành công sẽ đến”, Hiền kể.

Hiền cho biết mình đã gặp khá nhiều áp lực trong thời điểm chuẩn bị hồ sơ. Lúc đó, nữ sinh phải ôn kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Hiền vừa học văn hóa, vừa luyện IELTS, vừa gấp rút hoàn thiện hồ sơ trong chưa đầy một tháng. Những ngày nghỉ lễ, thay vì vui chơi, Hiền chọn tập trung tham gia phỏng vấn cùng lúc 2 trường đại học tại Hungary. “Đổi một ngày nghỉ lấy một trải nghiệm vô giá, mình nghĩ là xứng đáng”, Hiền nói.

Yếu tố giúp hồ sơ của Hiền nổi bật chính là thành tích vượt trội trong suốt quá trình học tập: IELTS 6.5, GPA 9.5 - 9.7 qua các năm, thủ khoa môn ngữ văn kỳ thi THPT tốt nghiệp THPT 2025 (9.75 điểm). Em cũng là thành viên đội tuyển HSG quốc gia môn ngữ văn suốt 3 năm, đạt nhiều giải nhì và ba, huy chương vàng Olympic 30.4, cùng loạt giải cấp tỉnh và giải thưởng của các hoạt động ngoại khóa khác.

Hiền thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn suốt ba năm, đạt nhiều giải Nhì và Ba ẢNH: NVCC

Nhưng theo Hiền, bài luận cá nhân xin học bổng mới là yếu tố quyết định. “Mình trình bày rõ ràng, có dấu ấn riêng, nhấn mạnh cả khả năng hiện tại lẫn tiềm năng trong tương lai. Chính sự chân thật trong trải nghiệm đã khiến hội đồng thấy được mình là ai, phù hợp thế nào với tiêu chí của học bổng”, Hiền bộc bạch.

Trong hành trình săn học bổng, có lúc Hiền muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần hoang mang, cô nàng lại nhớ đến lý do bắt đầu và những người tin tưởng mình. “Trải nghiệm săn học bổng không chỉ cho mình tấm vé du học, mà còn khiến mình soi lại bản thân, mình giỏi gì, thiếu gì, thực sự khao khát điều gì. Đây không chỉ là quá trình hoàn thiện hồ sơ, mà còn là hành trình hoàn thiện chính mình”, Hiền nhấn mạnh.

Là giáo viên chủ nhiệm của Hiền, cô Lê Thị Ngọc Trâm, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (TP.Đà Nẵng), nhận xét: “Hiền là một lớp trưởng mẫu mực, một thủ lĩnh tuyệt vời đã đưa tập thể lớp chuyên Văn trở thành tập thể xuất sắc nhất toàn trường. Về học tập, em rất xuất chúng, ngay từ lớp 10 đã giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia, thành tích cao nhất của khối 10 toàn quốc thời điểm đó. Hiền biết cân bằng giữa việc học và vai trò lớp trưởng, là người kỷ luật, trách nhiệm và luôn cầu tiến. Tôi tin em sẽ còn thành công hơn nữa trong tương lai”.

Sang Hungary, Hiền theo học ngành quan hệ quốc tế tại ĐH ELTE. Mục tiêu gần nhất là trau dồi kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho sự nghiệp lâu dài. Xa hơn, Hiền mong muốn được học tiếp cao học, nghiên cứu, rồi trở về đóng góp cho lĩnh vực giáo dục và phát triển xã hội tại Việt Nam.



