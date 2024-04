Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng đến 'ho ra máu'

Nữ sinh bị đánh hội đồng dẫn đến "chấn động não, ho ra máu"



Ngày 20.4, chị Trần Thị Nở (45 tuổi, quê ấp Tân Đại, xã Tân Tập, H.Cần Giuộc, Long An, đang tạm trú thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết gia đình vừa có đơn trình báo gửi UBND xã Hòa Sơn, Công an xã Hòa Sơn, Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải (H.Hòa Vang) đề nghị điều tra, xử lý vụ con gái chị bị đánh hội đồng, thương tích nặng.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, chị Nở cho biết vào lúc 19 giờ ngày 11.4, con gái chị là Nguyễn Thị Như T. (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Trần Quang Khải) đang ở nhà thì có P.Th. (nữ sinh lớp 7, Trường THCS Trần Quang Khải) đến rủ và chở đi chơi. Trên đường đi, đến đoạn nhà thờ Phú Thượng (xã Hòa Sơn), Như T. bị chính P.Th và các bạn nữ khác P.T (lớp 7, đã bị đuổi học), M.H (học lớp 8, cùng trường) đánh hội đồng dã man.

"Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ. Sau sự việc xảy ra, con gái về nhà nhưng không báo với gia đình vì bị hăm dọa nếu báo sẽ bị cả nhóm kia tiếp tục đánh hội đồng", chị Nở kể.

Nguyễn Thị Như T. (12 tuổi, học lớp 6 Trường THCS Trần Quang Khải) bị đánh hội đồng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Chị Nở cho hay: "Sau khi bị đánh, tôi thấy con ho ra máu, đau bụng, buồn nôn, nói sảng, đầu bị sưng nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm khám và nhập viện theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh".

Chiều 19.4, Như T. được Bệnh viện Đà Nẵng cho xuất viện để tiếp tục theo dõi tại nhà với kết quả chẩn đoán "chấn động não".

Trong đoạn clip dài hơn 1 phút do chị Nở cung cấp, Như T. bị một bạn nữ nắm tóc kéo lê giữa nền bê tông và liên tục đạp mạnh vào người. Bị đánh tới tấp, nữ sinh chỉ biết chịu trận, không dám chống cự. Một bạn nữ khác đến, cố tình lột áo của Như T. nhưng không được. Sau đó, nhóm này đi khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân ngồi giữa đường.

Theo chị Nở, con gái nhiều lần bị các học sinh khối lớp 7 và 8 Trường THCS Trần Quang Khải ức hiếp, đánh đập. Tuy nhiên, do không có bằng chứng nên gia đình không làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Gia đình rất lo lắng khi tâm lý của con gái sau sự vụ không ổn định, thường nói chuyện một mình, tỏ ra giận dữ...

"Gia đình rất mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, có biện pháp răn đe thật mạnh đối với nhóm đã đánh dã man con gái tôi", chị Nở bức xúc.

Nữ sinh bị bạn nữ kéo lê, đánh đập, cố tình lột áo ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trường hợp cá biệt, nhiều lần bị công an xử lý

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Hòa Sơn (H.Hòa Vang) cho biết ngày 17.4, Công an xã đã triệu tập các nữ sinh đánh Như T. lên làm việc. Theo vị này, 2 người đánh Như T. là chị em (có bố mẹ ly dị và hiện sống với bà) đã vi phạm và bị Công an xã xử lý nhiều lần. Đây là trường hợp cá biệt ở địa phương.

"Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã đã vào cuộc xác minh và triệu tập những người liên quan đến làm việc, răn đe, giáo dục và giao cho gia đình, đoàn thể địa phương quản lý", lãnh đạo Công an xã Hòa Sơn thông tin.

Ngày 20.4, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hòa Vang, cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD-ĐT yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quang Khải báo cáo vụ việc, đồng thời cử giáo viên xuống tận nhà để thăm hỏi, động viên học sinh bị đánh hội đồng.

"Do các đối tượng đánh nữ sinh hiện đã nghỉ học nên Phòng GD-ĐT kiến nghị công an xử lý đối tượng này. Còn học sinh Như T. đã ổn định tâm lý và đi học trở lại vào sáng nay 20.4", ông Hoàng thông tin.