Nữ sinh nghèo hiếu học được đặc cách vào trường công an

Ngày 4.9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một nữ sinh của tỉnh vừa được Bộ Công an xét đặc cách vào Học viện Chính trị Công an nhân dân, sau đề xuất từ Giám đốc Công an tỉnh.

Em Nguyễn Khánh Linh CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Người được xét đặc cách là Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Vũ Quang, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh). Linh là học sinh giỏi suốt 12 năm học và đoạt giải nhất quốc gia môn địa lý năm học 2022-2023.

Sau khi đạt thành tích học sinh giỏi quốc gia, Linh đã đăng ký dự tuyển phương thức 1 vào Học viện Chính trị Công an nhân dân nhưng không trúng tuyển do trường này chỉ tuyển 1 chỉ tiêu nữ khu vực phía bắc.

Biết được hoàn cảnh của nữ sinh hiếu học, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã đề xuất với Bộ Công an xin đặc cách cho Linh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Người thân đến chúc mừng Linh sau khi biết tin nữ sinh được Bộ Công an đặc cách vào Học viện Chính trị Công an nhân dân CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH CUNG CẤP

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay sau khi ông đề xuất với Cục Đào tạo Bộ Công an thì đã được đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định đặc cách cho em Linh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

"Do chỉ tiêu tuyển nữ vào học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân rất ít, với số lượng là 1 người nên em Linh đã không trúng tuyển. Nắm được hoàn cảnh gia đình Linh, phía Công an tỉnh đã có đề xuất và đã được Bộ Công an đồng ý. Đây là suất đặc cách duy nhất mà Bộ dành cho tỉnh Hà Tĩnh", ông Phong nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, Linh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ thường xuyên đau ốm. Dù vậy, suốt 12 năm học, nữ sinh luôn đạt học lực loại giỏi. Đặc biệt, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Linh đã đoạt giải nhất môn địa lý và là thí sinh trường huyện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh đoạt giải nhất.

Cách đây vài ngày, Linh đã nhận được thông báo đỗ vào Học viện Chính trị Công an nhân dân như nguyện vọng ban đầu.

"Ban đầu em cứ ngỡ không còn chút hy vọng nào vào Học viện Chính trị Công an nhân dân vì chỉ có 1 suất dành cho nữ. Khi em đang chuẩn bị xin nhập học vào ngành sư phạm thì nhận được kết quả trúng tuyển nên rất bất ngờ và sung sướng", nữ sinh được tuyển đặc cách chia sẻ.