Giới trẻ

Nữ sinh Ơ Đu và nghị lực vượt khó đến giảng đường

Lín Thị Tư
Lín Thị Tư
05/09/2025 07:16 GMT+7

Lo Thị Bảy, nữ sinh dân tộc Ơ Đu trúng tuyển Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, với 27 điểm khối C00. Đằng sau số điểm ấy là hành trình gian khó, phải đứng trước lựa chọn giữa việc học của mình và em trai.

Sinh ra và lớn lên tại xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảy là một trong số ít người tại địa phương học hết bậc THPT và tiếp tục con đường đại học. Gia đình có 4 chị em, Bảy là chị cả và phía sau còn 3 em nhỏ cũng đang đi học.

Nữ sinh Ơ Đu và nghị lực vượt khó đến giảng đường- Ảnh 1.

Để đến được với giảng đường ngày hôm nay là hành trình đầy nỗ lực của Lo Thị Bảy

ẢNH: NVCC

"Ở địa phương em, do gặp nhiều khó khăn về vị trí địa lý và thiếu thốn về cơ sở vật chất nên rất nhiều bạn bỏ học. Các bạn từ xã trong muốn ra xã ngoài học cũng phải đi đường đất rất xa, nhiều bạn phải chấp nhận bỏ học để ở nhà phụ việc ruộng nương cho bố mẹ hoặc đi làm ăn xa để trang trải cuộc sống", Bảy chia sẻ.

Năm 13 tuổi, bố mẹ ly hôn trở thành cú sốc lớn khiến Bảy chịu nhiều áp lực về tâm lý. Một mình mẹ đi làm nuôi 4 đứa con, Bảy đã phải đứng trước lựa chọn hoặc đi học, hoặc để dành cơ hội cho em trai. "Mẹ nói nếu em tiếp tục đi học đại học thì em sẽ tự lo học phí, một mình mẹ không thể lo đủ cho cả 4 chị em được", Bảy nhớ lại.

Lên THPT, nữ sinh dân tộc Ơ Đu trúng tuyển vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, nhưng đầu năm học lớp 11, do hoàn cảnh khó khăn nên Bảy đã nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Biết tin, thầy giáo chủ nhiệm và cô hiệu trưởng đã gọi điện động viên, thôi thúc em quay lại trường học.

"Nếu không nhờ thầy cô, bạn bè tận tình kèm cặp, em nghĩ con đường học tập của em đã chính thức dừng lại ở năm lớp 11", Bảy xúc động nhớ lại và không ngừng quyết tâm: "Em biết xuất phát điểm của em thấp hơn các bạn cùng trang lứa, đúng hơn là đi lên từ con số không nhưng đấy cũng là động lực để em cố gắng".

Thầy Trần Văn Sơn, giáo viên chủ nhiệm của Bảy, kể: "Trước đây khi nhận được thông tin Bảy nghỉ học, tôi lập tức tìm cách liên lạc và gọi điện động viên em quay lại trường học. Em Bảy có tố chất học rất tốt so với các bạn dân tộc Ơ Đu khác nên tôi và nhà trường phải can thiệp để em không bỏ dở việc học".

"Tôi tin em Bảy sẽ làm được và làm tốt hơn thế nữa. Tôi mong em ấy sẽ học thêm được nhiều điều mới, có công việc ổn định đúng với ngành học của mình và luôn phấn đấu vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn", thầy Sơn chia sẻ thêm.

Trúng tuyển ngành giáo dục mầm non Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Bảy tin đây sẽ là bước đệm lớn để mình thực hiện ước mơ trở thành giáo viên.

Sau khi bắt đầu việc học tại giảng đường đại học, Bảy dự định sẽ học thêm ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc và tham gia các hoạt động xã hội để có thêm nhiều cơ hội cho tương lai. "Em của ngày hôm nay là cả một hành trình em không ngừng nỗ lực và cố gắng. Em tin mình sẽ làm được", Bảy hào hứng chia sẻ.


