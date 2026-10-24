Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc với GPA 9,04 cùng lời hứa “Mẹ đợi con nhé…”

Trên sân khấu lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngày 23.10, Nguyễn Thị Mỹ Hoa không chỉ đón nhận thành quả sau bốn năm học tập.

Với cô gái quê Khánh Hòa, đây còn là khoảnh khắc lời hứa với mẹ trở thành hiện thực. Sinh ra với khuyết tật vận động, Hoa phải dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn cho một số việc trong sinh hoạt và học tập.

PGS.TS Trần Trọng Đạo là Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng trao bằng tốt nghiệp xuất sắc cho Nguyễn Thị Mỹ Hoa ẢNH: TDTU

Đã có lúc Hoa tự ti, lo lắng về khả năng của bản thân và tương lai phía trước. Nhưng với cô, học tập là con đường quan trọng để hướng đến sự tự lập, có một công việc ổn định và từng bước san sẻ những nhọc nhằn với ba mẹ.

Thay vì để những hạn chế của bản thân trở thành lý do từ bỏ, Hoa chọn cách tiến lên từ những việc nhỏ nhất: học tập nghiêm túc, chủ động khắc phục điểm còn hạn chế và kiên trì với những mục tiêu đã đặt ra.

Với Hoa, suất học bổng năm 2022 khi nhập học Trường ĐH Tôn Đức Thắng là nguồn động viên để em thêm vững tin trên hành trình học tập ẢNH: NVCC

Trong bốn năm đại học, nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều kết quả đáng tự hào. Hoa nhiều lần đạt học bổng khuyến khích học tập, nhận học bổng BKR Sheldon B. Webster Scholarship năm 2026 và đạt thành tích cao nhất tại hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2025–2026.

Với Hoa, suất học bổng năm ấy là nguồn động viên để em thêm vững tin trên hành trình học tập. Còn với gia đình em, mỗi bước tiến của con gái đều là niềm vui được vun đắp từ những nỗ lực bền bỉ qua từng ngày. Chứng kiến con đi đến ngày hôm nay, mẹ của Hoa cũng có những cảm xúc khó quên.